Thời điểm này, doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán đã bớt khó khăn hơn năm trước khá nhiều nhưng tình hình kinh doanh vẫn chưa thực sự tích cực.

Vài doanh nghiệp có doanh số bán hàng tích cực thì lợi nhuận vẫn chưa cải thiện. Giá cổ phiếu sau khi "phi mã" theo sự kỳ vọng của nhà đầu tư đến nay cũng đã chững lại, thậm chí giảm sâu so đà rơi chung của thị trường.

Là doanh nghiệp bất động sản có cổ phiếu "hot" trên sàn chứng khoán, thu hút hàng chục ngàn nhà đầu tư mua bán nhưng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 121,24 tỉ đồng, còn doanh thu đạt chưa đầy 500 triệu đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ.

DIC Corp lý giải quý đầu năm doanh thu giảm là do hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán lên tới 185,95 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh nghiệp của doanh nghiệp bất động sản còn èo uột (Ảnh: S. Nhung)

Dù kinh doanh bết bát trong quý đầu năm nhưng tại đại hội đồng cổ đông mới đây, DIC Corp vẫn thông qua kế hoạch doanh thu năm 2024 tới 2.300 tỉ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỉ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỉ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu DIG sau khi tăng giá mạnh sau Tết đã đảo chiều giảm mạnh vài tuần gần đây, hiện chỉ còn gần 28.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 20% so đầu tháng 4.



Là doanh nghiệp được cả thị trường quan tâm giai đoạn 2022-2023 vì có nhiều dự án bị vướng và nợ hàng chục ngàn tỉ đồng trái phiếu, Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) vừa công bố tổng doanh thu hợp nhất quý I/2024 khá tích cực khi đạt 1.338 tỉ đồng trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 503 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City...

Tuy vậy, sau khi trừ các chi phí, đại gia bất động sản này lỗ tới 601 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chênh lệch tỉ giá với mức lỗ đã chiếm 452 tỉ đồng.

Và tuần trước, cổ phiếu NVL tăng mạnh từ 16.000 đồng lên hơn 18.000 đồng/cp. Tuy nhiên áp lực chốt lời gần đây đã khiến cổ phiếu này giảm mạnh tới 25% và đang ở mức quanh 15.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá hồi đầu năm.

Trong khi đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt- mã: PDR) thông báo tổng doanh thu quý I/2024 chỉ đạt 162 tỉ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Nhờ giảm chi phí tài chính và ghi nhận lợi nhuận khác đột biến nên Phát Đạt báo cáo lãi ròng quý I/2024 gần 53 tỉ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trên bảng cân đối kế toán, lượng tiền mặt giảm 93% còn gần 35 tỉ đồng, số phải thu ngắn hạn tăng 17%, lên 4.800 tỉ đồng. Trong khi nợ phải trả tăng 3% lên gần 11.800 tỉ đồng. Nợ vay tăng 14% lên hơn 3.500 tỉ đồng. Trong đó, có khoản vay tín chấp 30 triệu USD (tương đương hơn 732 tỉ đồng) từ ACA Vietnam Real Estate III LP, thời hạn 3 năm, lãi suất 8%).

Giá cổ phiếu PDR cũng đã giảm gần 30% chỉ trong 1 tháng, hiện quanh mốc 26.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá này trở về mức đầu năm 2024. Đáy của cổ phiếu PDR vào tháng 3 năm ngoái là dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, còn đỉnh cao vào cuối năm 2021 với giá 73.000 đồng/cổ phiếu.

Được đánh giá là tích cực, lành mạnh nhất trong ngành, quý I/2024, Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long NLG) báo cáo doanh số gấp 5 lần cùng kỳ, đạt hơn 1.100 tỉ đồng từ việc bán nhà ở các dự án trọng điểm. Điều này cho thấy thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực. Tuy vậy, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất chỉ gần 205 tỉ đồng và lỗ ròng hơn 65 tỉ đồng. Công ty chưa có giải trình về số lỗ này.

Tại đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 20-4 vừa qua, các cổ đông của Nam Long đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 2024 đạt 6.657 tỉ đồng, lãi ròng đạt 506 tỉ đồng, tăng 5% so với kết quả năm 2023. Điểm tích cực của Nam Long là tại thời điểm cuối quý I/2024, công ty có "của để dành" trên 4.400 tỉ đồng đến từ giá trị người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu NLG cũng giảm đáng kể trong 2 tuần qua và đang quanh mức 38.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu tháng 4 là 45.000 đồng/cổ phiếu.