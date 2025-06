Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng CWUR 2025

Theo đó, Việt Nam có 6 đại học nằm trong top 10% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (CWUR - The Center for World University Rankings) là một tổ chức tư vấn hàng đầu, có trụ sở tại Arab Saudi, xếp hạng đại học từ năm 2012. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín và có quy mô lớn trên thế giới, bên cạnh QS và Times Higher Education (THE). Năm nay, tổ chức này đánh giá 21.462 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu trước khi công bố danh sách 2.000 trường được xếp hạng.