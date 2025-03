Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết UBND TP Quy Nhơn và các huyện, thị xã của Bình Định vừa có văn bản trình Sở Nội vụ tỉnh này về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Dự kiến sau sắp xếp, TP Quy Nhơn còn 4 đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, 11 đơn vị hành chính cấp huyện ở Bình Định với tổng cộng 155 phường, xã, thị trấn đã trình phương án sắp xếp còn lại khoảng 30 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, UBND TP Quy Nhơn trình phương án sau sắp xếp từ 17 xuống còn lại 4 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, phương án 1 (phương án ưu tiên) là 3 phường và 1 xã, gồm: phường Quy Nhơn sáp nhập từ các phường Đống Đa, Nhơn Bình, Nhơn Hội, Hải Cảng, Thị Nại và các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải; phường Quang Trung sáp nhập từ các phường Trần Phú, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng, Quang Trung; phường Bùi Thị Xuân sáp nhập từ các phường Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, xã Phước Mỹ và xã Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh).

Phương án 2, TP Quy Nhơn còn 4 phường, gồm: phường Quy Nhơn sáp nhập từ các phường Đống Đa, Nhơn Hội, Hải Cảng, Ngô Mây, Trần Phú, Thị Nại và các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu; phường Nhơn Bình sáp nhập từ các phường Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình; phường Quang Trung sáp nhập từ các phường Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng; phường Bùi Thị Xuân sáp nhập từ phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ.

Trong khi đó, thị xã An Nhơn hiện có 15 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, trong phương án sắp xếp vừa được UBND thị xã An Nhơn trình Sở Nội vụ, địa phương này chỉ còn lại 2 đơn vị hành chính cấp xã là phường An Nhơn Nam và phường An Nhơn Bắc.

Riêng các huyện, thị xã còn lại ở Bình Định, sau sắp xếp, mỗi địa phương còn khoảng từ 1/3 đến 1/4 đơn vị hành chính cấp xã.