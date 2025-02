Các điểm du lịch Thanh Hóa đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết

Ngày 2-2, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25-1 đến ngày 2-2; tức 26 Tết đến ngày 5 Tết) du lịch Thanh Hóa đón hàng chục vạn khách tới các địa điểm du lịch nổi tiếng để du Xuân, vãn cảnh.

Khách du lịch tới điểm du lịch chùa Bụt, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa du Xuân, vãn cảnh đầu năm mới 2025

Theo đó, lượng khách mà Thanh Hóa đón được trong kỳ nghỉ Tết ước đạt khoảng 675 ngàn lượt, tăng 9,7%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 570 tỉ đồng, tăng 12,6% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, dù đón được lượng khách lớn, thế nhưng công suất sử dụng phòng trong dịp này chỉ đạt gần 30% (chủ yếu tập trung tại các khu du lịch sinh thái cộng đồng và nghỉ dưỡng). Còn hầu hết khách đi trong ngày tới các địa điểm tâm linh như Lam Kinh, Thành nhà Hồ, đền Am Tiên, đền Cửa Đạt, núi Nưa...

Khách du lịch tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Để du khách đón Tết, vui Xuân an lành, ngay từ những ngày trước Tết, ngành văn hóa đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch chuẩn bị chu đáo, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo các điều kiện đón khách cũng diễn ra an toàn, tính đến ngày 2-2 trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố về an ninh - trật tự tại các khu, điểm du lịch.