Các dự án ven biển hồi sinh

Thời gian gần đây, trước thông tin tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng hợp nhất, các dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng ở ven biển của tỉnh Quảng Nam, nhất là khu vực Hội An - Điện Bàn, rục rịch trở lại sau một thời gian gần như "đóng băng".

Nhộn nhịp trên các công trình

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày cuối tháng 3, trên công trường dự án khu resort & spa Marriott Hội An (phường Cẩm An, TP Hội An) bắt đầu có đông công nhân thi công các hạng mục công trình. Dự án này do Công ty CP Đầu tư Bất động sản Du lịch An Điền làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008, với diện tích 33.000 m2. Kéo dài đã 17 năm, dù tỉnh Quảng Nam nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng chủ đầu tư mới chỉ triển khai xây dựng phần thô một số khối nhà rồi bỏ dở trong một thời gian dài. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ được cho là do vướng mắc về mặt bằng cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh. Vừa qua, dự án mới được điều chỉnh quy hoạch 1/500 và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã cấp phép thi công trở lại từ ngày 11-3.

Dự án khu resort & spa Marriott Hội An (phường Cẩm An, TP Hội An) được thi công trở lại sau một thời gian dài bỏ dở

Cũng trên tuyến đường ven biển Hội An - Điện Bàn, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) thêm 24 tháng. Đây là một trong những dự án bất động sản kéo dài cả thập kỷ vẫn chưa xong. Theo đó, Dự án khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép năm 2013, diện tích 1,8 ha, tổng vốn đầu tư 358 tỉ đồng, bao gồm khách sạn, biệt thự du lịch, nhà hàng, cây xanh, hồ bơi… Dự án này đã được tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ nhiều lần. Gần đây nhất, tháng 6-2022, tỉnh Quảng Nam có công văn thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chính thức vào tháng 3-2024. Tuy vậy, chủ đầu tư mới chỉ triển khai xây dựng phần thô 3 khối nhà biệt thự thì bỏ hoang trong thời gian dài.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình). Dự án này trước đây là quỹ đất đối ứng để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Đế Võng theo hình thức hợp đồng BT. Tuy nhiên, năm 2019, tỉnh Quảng Nam quyết định không đưa khu đất của dự án này vào quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư. Đến năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án. Trong khi đó, nhà đầu tư đã bỏ ra hơn 250 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng. Trong văn bản mới đây, Tập đoàn Đạt Phương mong muốn được báo cáo đề xuất đầu tư dự án theo định hướng quy hoạch chung của tỉnh Quảng Nam.

Kiên quyết thu hồi dự án "treo"

Ngoài các dự án trên, hiện nay một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn dọc tuyến đường ven biển Hội An cũng đang triển khai hoàn thiện, đưa vào phục vụ du khách như tổ hợp khu đô thị nghỉ dưỡng La Queenara Hội An, dự án Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort… với không gian kiến trúc độc đáo, tạo nên diện mạo khác biệt trên tuyến đường du lịch "tỉ đô" kéo dài từ Đà Nẵng vào Hội An. Nhưng trên thực tế, tuyến đường này hiện vẫn còn nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng được xây dựng nửa chừng thì bỏ dở trong thời gian dài - chẳng hạn dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea, dự án Khu phức hợp Avatar Hội An…

Dự án tổ hợp khu đô thị nghỉ dưỡng La Queenara Hội An trên tuyến đường ven biển Quảng Nam đang giai đoạn hoàn thiện

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết trên địa bàn có một số dự án đang triển khai thi công trở lại sau một thời gian dài ngưng trệ. Có nhiều nguyên nhân như chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư. Thời gian qua, địa phương đã tập trung tháo gỡ, hỗ trợ cho các nhà đầu tư để họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội đang có nhiều chuyển biến tích cực nên nhiều nhà đầu tư quyết tâm thực hiện hoàn thành dự án. Ông Sơn cho biết thành phố đang tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoặc đề xuất thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo về các dự án, công trình chậm tiến độ, gây lãng phí trên địa bàn. Ông Dũng cho biết thời gian qua, tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, xác định nguyên nhân chậm tiến độ để đưa ra phương án giải quyết đối với từng dự án cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật. Quan điểm của tỉnh là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhà đầu tư yếu năng lực, thiếu quyết tâm, chiếm đất nhưng "chây ì" thực hiện, để dự án chậm tiến độ trong thời gian dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân thì tỉnh kiên quyết thu hồi dự án.