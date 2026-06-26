Các hãng hàng không tăng cường phục vụ cao điểm hè

Việc bổ sung đội bay giúp hãng hàng không này tăng thêm gần 23.000 ghế mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao trong dịp hè

Các máy bay mới được đưa vào khai thác trên nhiều đường bay có nhu cầu lớn trong mùa hè như Hà Nội - TP HCM, cùng các chặng kết nối hai thành phố này với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhiều điểm đến khác.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) thông báo sẽ thực hiện 28.300 chuyến bay nội địa và cung ứng gần 5,5 triệu ghế từ nay đến ngày 16-8 - tăng lần lượt 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Các hãng tiếp tục duy trì nhiều chuyến bay sáng sớm và tối muộn nhằm tăng thêm lựa chọn cho hành khách, đồng thời triển khai chương trình ưu đãi kích cầu dịp hè.

Với thị trường quốc tế, Vietnam Airlines cũng mở rộng mạng bay Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan), tăng tần suất giữa Hà Nội - Moscow (Nga) và dự kiến khai thác đường bay TP HCM - Phuket (Thái Lan), mở đường bay TP HCM - Colombo (Sri Lanka)…