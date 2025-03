Các hãng xe đua nhau tặng miễn giảm lệ phí trước bạ, tặng tiền cho khách mua ô tô

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán xe trong tháng 1-2025 toàn thị trường chỉ đạt 18.893 xe, giảm 40% so với tháng 12-2024 (hơn 31.000 xe) và giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính thêm doanh số từ các hãng không thuộc VAMA như VinFast (hơn 10.000 xe) và Hyundai (3.074 xe), tổng cộng thị trường tiêu thụ khoảng 31.967 xe trong tháng 1.

Dữ liệu chính thức cho tháng 2-2025 chưa được công bố nhưng theo thông lệ hằng năm, sức mua thường suy yếu sau Tết do tâm lý "no dồn đói góp" của người Việt. Do vậy, thời điểm này, các hãng xe buộc phải đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Tại đại lý Toyota Việt Nam ở quận 1, TP HCM, nhân viên cho biết hãng xe vừa có chính sách ưu đãi cho khách mua xe trong tháng 3 này cho hầu hết các mẫu xe (Veloz Cross, Avanza Premio, Vios, Yaris Cross), như hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra, đại lý còn ưu đãi giảm giá cho khách hàng từ vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng tùy mẫu xe.

Tình trạng phổ biến tại các đại lý ô tô vắng bóng khách hàng

Tại đại lý Honda ở quận Tân Bình, nhân viên sale thuyết phục khách nên mua xe trong tháng 3 này sẽ được ưu đãi nhiều nhất. Cụ thể, khách mua xe CR-V, BR-V được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, còn khách mua xe City, Civic, HR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Riêng mẫu xe Accord được giảm giá đến 250 triệu đồng. "Qua tháng 4 chính sách sẽ thay đổi, hãng không còn hỗ trợ lệ phí trước bạ mà thay vào đó chỉ có khả năng tặng phụ kiện" - sale đại lý cung cấp thông tin.

Tương tự, đại lý Skoda hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm tiền mặt đến 86 triệu đồng. Volvo tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, gói hỗ trợ 350 triệu đồng, tiền mặt gần trăm triệu và hỗ trợ trả góp lãi suất 0% năm đầu. Hãng Suzuki bán xe 7 chỗ hybrid giá chỉ 599 triệu đồng, rẻ nhất thị trường.

Ford tổ chức sự kiện lái thử SUV và tặng cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc khi mua xe trong tháng 3.

Các thương hiệu đến từ Trung Quốc như Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng "chơi lớn" không kém khi tặng 1 năm bảo hiểm, 2 năm bảo dưỡng miễn phí, gói phụ kiện 25 triệu đồng cho xe Omoda C5; giá ưu đãi cho Jaecoo J7 từ 739 - 929 triệu đồng.