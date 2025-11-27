Các ngân hàng hỗ trợ người dân vùng lũ thế nào?

Ngay sau công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung, một loạt ngân hàng thương mại đã vào cuộc triển khai các chương trình hỗ trợ.

Ngày 27-11, Nam A Bank cho biết vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề của bão, lũ như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp, Nam A Bank giảm lãi suất vay lên đến 2%/năm trong 3 tháng đầu tiên cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu; miễn phí toàn bộ giao dịch tài khoản thanh toán tại quầy (VND và ngoại tệ).

Ngân hàng cũng tư vấn giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn vốn, cải thiện dòng tiền và nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian áp dụng các chính sách này đến hết ngày 31-12-2025.

Với cá nhân vay vốn, Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm, hạn mức vay tối đa 85% giá trị tài sản bảo đảm, ân hạn gốc 12 tháng nhằm hỗ trợ khách hàng ổn định cuộc sống, tái thiết hoạt động kinh doanh.

Các khoản vay phục vụ mục đích bổ sung vốn sản xuất - kinh doanh; mua sắm, xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; xây dựng, sửa chữa nhà ở và tiêu dùng phục vụ đời sống đều được hưởng ưu đãi theo chương trình. Thời gian áp dụng chính sách cho khách hàng cá nhân đến 13-2-2026.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay với khách hàng bị ảnh hưởng, chịu thiệt hại vùng bão, lũ

ABBANK cũng triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có khoản vay hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ.

Cụ thể, các khoản vay trung dài hạn của khách hàng cá nhân như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô, vay sản xuất, kinh doanh sẽ được hỗ trợ giảm lãi suất tới 2,8%.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ABBANK đang rà soát, thống kê danh mục khách hàng bị ảnh hưởng tại từng khu vực, dự kiến giảm tối đa 1,5% trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn.

Tại Agribank, chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay cũng đang áp dụng đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Theo đó, căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, ngân hàng này giảm từ 0,5% đến 2% lãi suất cho vay; không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian từ ngày 1-10 tới 31-12-2025.

Ngoài ra, Agribank cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi giúp khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.