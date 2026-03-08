HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Các nhà xe rục rịch tăng giá vé và cước vận chuyển

Lê Tỉnh - Nguyễn Hải

(NLĐO) - Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tính toán lại một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu.

Ngày 8-3, Nhà xe Hải Luân (tuyến TPHCM - Đắk Lắk) thông báo tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé. Theo đơn vị này, việc điều chỉnh giá là do chi phí nhiên liệu tăng quá cao, khiến chi phí vận hành của nhà xe đội lên đáng kể. "Đây là điều nhà xe không hề mong muốn, mong khách hàng thấu hiểu" - nhà xe này bày tỏ. 

Một nhà xe khác chạy tuyến Gia Lai - Quảng Ngãi cũng cho biết buộc phải tăng giá vé thêm 50.000 đồng, đồng thời điều chỉnh phí vận chuyển hàng hóa tăng từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi kiện. Đại diện nhà xe này nói: "Giá dầu tăng mạnh bắt buộc phải tăng giá, khách thông cảm thôi chứ biết làm sao!".

Các nhà xe tăng giá vé năm 2026 do giá nhiên liệu tăng cao - Ảnh 1.

Không chỉ tăng giá vé, một số doanh nghiệp vận tải còn phải tạm dừng một số tuyến cố định do khó khăn về nguồn nhiên liệu. Hãng xe Phương Trang cho biết sẽ tạm ngừng khai thác một số tuyến xe khách cố định như tuyến Bến xe An Sương – Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột và ngược lại; tuyến Bến xe Nam Đà Nẵng – Bến xe Quảng Phú (Đắk Lắk) và chiều ngược lại.

Thời gian tạm ngừng được áp dụng từ ngày 9-3 đến hết ngày 31-3. Sau thời gian này, doanh nghiệp sẽ cập nhật và thông báo khi các tuyến xe hoạt động trở lại.

Trước đó, Phương Trang cũng đã tạm ngừng một số lộ trình trung chuyển tại TPHCM và một số khu vực khác do nguồn nhiên liệu tại một số địa phương chưa được cung ứng đầy đủ ra thị trường. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8-3 cho đến khi có thông báo mới.

"Việc điều chỉnh này chỉ mang tính tạm thời và sẽ được khôi phục ngay khi nguồn nhiên liệu được cung ứng ổn định trở lại. Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài hoặc văn phòng gần nhất để được hỗ trợ thông tin hành trình và phương án di chuyển phù hợp" - hãng xe cho biết.

Các nhà xe tăng giá vé năm 2026 do giá nhiên liệu tăng cao - Ảnh 2.

Doanh nghiêp vận tải kêu trời do giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Nguyễn Hải

Tương tự, ông Hoàng Văn Thủy, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Hoàng Thủy, cho biết doanh nghiệp đang vận hành gần 100 xe khách đường dài. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng quá cao trong khi giá cước vận tải theo tuyến chưa được cơ quan chức năng chấp thuận điều chỉnh, công ty buộc phải cắt giảm số chuyến.

Theo ông Thủy, từ ngày 7-3 doanh nghiệp đã tạm dừng khoảng 50% số xe khách đang khai thác. Dự kiến đến ngày 9-3, số xe tạm dừng có thể lên tới 70% tổng đội xe.

Đối với mảng vận chuyển hàng hóa, doanh nghiệp hiện có gần 50 xe tải nhưng cũng gặp khó khăn khi chưa thể tăng giá cước ngay do lượng hàng hóa vận chuyển chưa nhiều. Tuy vậy, trong thời gian tới doanh nghiệp dự kiến sẽ điều chỉnh mạnh giá cước để bù đắp chi phí.

Cụ thể, cước vận chuyển hàng hóa tuyến ngắn dự kiến tăng từ 2.000 đồng/kg lên 4.000 đồng/kg, còn tuyến dài có thể tăng từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Dịch vụ Thanh Nhàn, cho biết doanh nghiệp đang chịu áp lực chi phí rất lớn.

Theo ông Nhàn, hầu hết các chi phí vận hành đều tăng nhưng doanh nghiệp chưa thể tăng giá cước do thị trường vận tải cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhiên, với mức tăng mạnh của giá nhiên liệu hiện nay, công ty buộc phải điều chỉnh giá cước tăng khoảng 5%-10%. Dù vậy, mức tăng này chỉ bù đắp được một phần chi phí phát sinh. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, doanh nghiệp có thể phải tiếp tục điều chỉnh giá cước thêm từ 5% đến 10% nữa. 

Tuần qua, do ảnh hưởng tình hình chiến sự ở Trung Đông, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có 2 lần liên tục điều chỉnh giá nhiên liệu. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 5.703 đồng/lít; giá xăng RON 95 III tăng 6.896 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 10.965 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 5.607 đồng/kg.

Các nhà xe rục rịch tăng giá vé, cước vận chuyển - Ảnh 1.

Mức giá mới nhất sau ngày 7-3-2026


Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận tình hình quốc tế thời gian tới để có phương án, kịch bản điều hành kịp thời, không bị động.

Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dân

(NLĐO) - Giá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran có thể kéo dài từ 4-5 tuần nhưng cũng có khả năng tiếp tục lâu hơn.

