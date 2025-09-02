Các thế hệ MC truyền hình tự hào về tình yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc

Các thế hệ MC truyền hình tạo dấu ấn đẹp trong video "Nói tiếp câu chuyện hòa bình".

Đây là một phần thi trong khuôn khổ chương trình, được xem là thông điệp về khát vọng của thế hệ trẻ muốn gìn giữ và viết tiếp bản hùng ca dân tộc.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả dự án cho biết: "Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2-9, dự án cộng đồng "Gương mặt truyền hình The TVFACE 2025" đã chính thức công bố video "Nói tiếp câu chuyện hòa bình". Đây là phần trình diễn xúc động của 20 gương mặt MC trẻ, mang đến những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc".

Các thế hệ MC: Tiếng nói trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Video được dàn dựng công phu trên chính là phần thi của 20 MC trẻ trong đêm tổng kết mùa giải "Tiếng nói tạo tiếng vang" tại Nhà hát Truyền hình. Ngay khi phát sóng, tiết mục đã nhận về sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đồng thời nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến với hàng nghìn lượt chia sẻ.

Quảng cảnh của chương trình The TVFACE 2025

Điểm nhấn của video là sự hòa giọng của 20 MC trẻ, mỗi người một cách thể hiện, nhưng tất cả đều chung tình yêu đất nước. Thiên Đăng, Hào Nhiên, Đức Minh, Minh Thắng mở đầu đầy bi tráng với những trích dẫn lịch sử, từ câu hỏi "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" của Bác Hồ tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, đến lời nhắc nhở của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Ta là con cháu Bác Hồ…". Những ký ức cách mạng thiêng liêng cũng được tái hiện qua lời dẫn của Khánh Linh, Hồng Trúc, với câu chuyện về Quảng Trị, Bến Tre - những vùng đất từng ghi dấu máu xương cha ông. Trong khi đó, Hoàng Tùng, Cẩm Hiếu lại mang đến những lát cắt cá nhân giàu cảm xúc khi kể về truyền thống gia đình.

Điều đọng lại trong trái tim MC chính là thực hiện tốt kết nối niềm tự hào của cả thế hệ trước những thành quả đạt được của đất nước, của nhân dân

Không chỉ nhìn về quá khứ, video còn khẳng định vị thế người trẻ hôm nay. Ngô Ngọc Gia Hân - Miss Teen International 2022 nhớ lại khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay giữa bạn bè quốc tế, như một lời khẳng định: thế hệ trẻ không chỉ theo đuổi giấc mơ cá nhân mà còn mang trách nhiệm vì màu cờ sắc áo.

Cùng với đó, Trà My hay Gia Uyên đem đến góc nhìn toàn cầu, tự tin khẳng định bản lĩnh Việt trên trường quốc tế.

Các thế hệ MC: Thông điệp tri ân quá khứ, trách nhiệm hôm nay

Một trong những điểm đặc biệt của "Nói tiếp câu chuyện hòa bình" chính là việc các ứng viên tự biên tập lời dẫn, lồng ghép câu chuyện cá nhân để gửi gắm thông điệp.

Nhờ vậy, mỗi giọng đọc đều mang hơi thở riêng, vừa gần gũi vừa chân thành. MC Tạ Công Bằng kể lại tuổi thơ từng được cộng đồng cưu mang, để rồi hôm nay chọn lan tỏa tình yêu thương như cách thể hiện lòng yêu nước.

The TVFACE 2025 công bố một tiết mục đặc biệt: 20 gương mặt MC trẻ cùng hòa giọng trong video "Nói tiếp câu chuyện hòa bình".

Xuân Dung nhấn mạnh: "Tổ quốc không chỉ cần lời hứa, Tổ quốc cần hành động". Còn Thanh Hằng thì liên hệ tinh thần "diệt giặc dốt" của Bác Hồ với cuộc chiến chống "giặc giả" trong thời đại số: tin giả, hàng giả và cả lối sống giả.

Ở một góc nhìn khác, Đức Minh dẫn lại những câu thơ kháng chiến để gợi nhắc rằng hòa bình hiện tại là thành quả của hy sinh, còn Minh Thắng xúc động chia sẻ về giọt nước mắt khi lần đầu dẫn lễ chào cờ, bởi anh hiểu: "Hòa bình hôm nay đắt đỏ biết nhường nào".

Video càng thêm trọn vẹn khi có phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Hình ảnh nữ ca sĩ vừa đàn guitar vừa cất giọng da diết đã khắc sâu thêm tinh thần tri ân quá khứ, đồng thời thổi vào không khí sân khấu nguồn năng lượng mới.

"Năm nay hành trình The TVFACE bắt đầu từ dịp 30-4 và khép lại vào ngày 2-9. Đây được xem là món quà tri ân nhỏ của thế hệ trẻ làm nghề MC kính gửi đến cha ông và lịch sử hào hùng của dân tộc" - nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài nói.

Những MC trẻ tự tin, thể hiện lòng tự hào dân tộc

Với "Nói tiếp câu chuyện hòa bình", 20 gương mặt truyền hình đã chứng minh rằng tiếng nói của tuổi trẻ, khi xuất phát từ trái tim yêu nước, có thể tạo nên sức lay động mạnh mẽ. Và hơn cả, đó là lời khẳng định: thế hệ hôm nay sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca dân tộc bằng tri thức, trách nhiệm và niềm tự hào Việt Nam.