Cách chống say tàu xe

- Bác sĩ chuyên khoa II HUỲNH TẤN VŨ, Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM (cơ sở 3), trả lời: Say tàu xe là một rối loạn của tai trong, gây ra bởi sự chuyển động. Não cảm nhận sự chuyển động thông qua 3 con đường khác nhau của hệ thần kinh gửi tín hiệu đến từ tai trong và cơ thể. Khi đi tàu, xe, máy bay, do có sự chuyển động, bộ phận tai trong - gồm ốc tai, tiền đình - ở một số người nhạy cảm bị kích thích, không tương hợp với mắt nhìn sự chuyển động (mắt thấy được sự chuyển động nhưng tai trong truyền tín hiệu cho bộ não rằng không có chuyển động) rồi tác động đến dạ dày khiến tình trạng say tàu, xe xảy ra.



Dưới đây là một số mẹo giúp giảm triệu chứng khó chịu khi say tàu, xe:

Trước khi lên tàu, xe khoảng 30 phút, bạn có thể day ấn các huyệt: Hợp cốc (khép 2 ngón cái và ngón trỏ thì huyệt nằm ở khe giữa khối cơ nằm giữa 2 xương bàn tay I và II), phong trì (chỗ lõm của bờ trong cơ ức đòn chũm và bờ ngoài cơ thang bám vào đáy hộp sọ); thần môn (ở trên lằn cổ tay, chỗ lõm giữa xương trụ và xương đậu); nội quan (từ lằn cổ tay đo lên 2 thốn giữa gân cơ gan tay lớn và gan tay bé); thái dương (giao điểm đuôi mắt và cung chân mày). Day huyệt có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu, tăng trao đổi chất cục bộ và giúp cho người khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo, sáng mắt, hết mệt mỏi.

Bên cạnh đó, bạn nên mang theo một số loại thực phẩm có tinh dầu như: quýt, chanh, khi dùng sẽ giúp đỡ say và cảm thấy dễ chịu hơn. Khi ăn quýt hoặc chanh, vị chua sẽ kích thích thần kinh tỉnh táo hơn…