Cách chức của ông Phạm Minh An, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, cựu giám đốc Sở Y tế) bằng hình thức cách chức.

Nguyên nhân thi hành kỷ luật, do ông có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông An hiện đang bị truy tố với tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến gói thầu số 25 mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong đó, ông An bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, làm đội giá thiết bị của gói thầu số 25, gây thiệt hại hơn 18,3 tỉ đồng.

Cùng bị truy tố tội danh này còn có Trần Mạnh Hải (SN 1977, cựu Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế); Đỗ Hữu Hải (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà).

Các đối tượng Tạ Quang Trường (SN 1968, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex); Lê Hữu Lễ (SN 1975, Trưởng phòng thiết bị y tế Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex); Huỳnh Tuấn Anh (SN 1984, giám đốc Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên Ân) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, gói thầu số 25 có giá trúng thầu gần 38 tỉ đồng nhưng hành vi sai phạm của 6 đối tượng đã gây thiệt hại số tiền hơn 18,3 tỉ đồng cho chủ đầu tư là Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, cựu giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An chưa làm hết trách nhiệm, để xảy ra thiệt hại. Do tin tưởng vào Trần Mạnh Hải nên đã phê duyệt mà không kiểm tra tài liệu, để nắm bắt nội dung tờ trình do đơn vị tư vấn lập dựa trên bản dự thảo chứng thư thẩm định giá chứ không phải là bản chính thức.