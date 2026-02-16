HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cách đối phó hàng ngàn con chim én ở Cần Thơ trú ngụ quá lâu

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Tình trạng hàng ngàn con chim én đậu dày đặc tại nhiều tuyến đường ở Cần Thơ đã giảm, do người dân chủ động áp dụng nhiều biện pháp xua đuổi.

Khoảng 2 tuần gần đây, tình trạng chim én đậu dày đặc trên dây điện dọc đường Hai Bà Trưng và một số tuyến lân cận thuộc phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) đã giảm đáng kể. Kết quả này đến từ việc nhiều hộ dân chủ động tìm cách xua đuổi chim, dù phải chấp nhận ảnh hưởng phần nào đến mỹ quan mặt tiền nhà.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Chim én đậu dày đặc trên dây điện và phân rơi xuống đường trong nhiều tháng qua tại phường Phú Lợi

Nhiều gia đình đã treo bọc ny-lông, áo mưa, hình bướm hoặc các vật dụng tạo tiếng động trước ban công tầng lầu để hạn chế chim đậu.

Một hộ kinh doanh bánh mì tại khu vực cho biết người con của ông đã mua các chùm giấy kiếng cắt nhỏ và treo lên. Khi có gió, các chùm giấy này phát âm thanh xào xạc và phản chiếu ánh sáng, giúp đuổi chim khá hiệu quả.

Theo hộ này, trước đây cũng từng bị rơi vào tình trạng "mất ăn mất ngủ" suốt hai tháng vì phân chim bám đầy trước cửa, gây mùi hôi tanh. Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, nhiều khách mua bánh mì cũng e ngại do từng bị phân chim rơi trúng người.

Hiện nay, việc treo các vật dụng đuổi chim đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng này và được nhiều hộ dân trong khu vực áp dụng.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 6.

Cách người dân Cần Thơ xua đuổi chim én trú ngụ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 7.

Người dân treo giấy kiếng cắt nhỏ hoặc bọc ny-lông để đuổi chim

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ cuối tháng 11-2025, hàng ngàn con chim én đậu dày đặc trên dây điện dọc đường Hai Bà Trưng, phường Phú Lợi. Ban đầu, chim đậu rất đông khiến người dân tò mò vì hiếm gặp nhưng đàn chim đậu quá lâu, nhiều tháng mà vẫn không đi nơi khác. Từ đó, mỗi ngày lượng phân chim rơi xuống mặt đường, nhà dân rất nhiều, gây mùi hôi, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động mua bán.

Không chỉ riêng đường Hai Bà Trưng, các tuyến lân cận như Nguyễn Huệ, Ngô Quyền, Cách Mạng Tháng Tám, Phan Chu Trinh… cũng xuất hiện tình trạng này, buộc người dân phải thường xuyên dọn dẹp.

