Nghe nhạc khi đang ngồi trên xe, tàu hỏa... là thói quen của nhiều người. Nhưng nó không chỉ giúp bạn đốt thời gian hay thư giãn. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng một số loại nhạc có thể giúp bạn làm dịu các triệu chứng say tàu xe đáng kể, trong khi loại khác lại khiến bạn khó chịu hơn.

Chọn nhạc phù hợp có thể giúp ích cho người hay say tàu xe - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Nhóm tác giả từ Viện Khoa học và công nghệ Hà Nam, Đại học Nghệ thuật và khoa học Trùng Khánh, Trùng Khánh, Đại học Quân y Trùng Khánh và Đại học Tây Nam (Trung Quốc) đã xem xét tác động của các loại nhạc khác nhau lên các triệu chứng say tàu xe.

Một mô hình nhận dạng say tàu xe đã được xây dựng dựa trên tín hiệu điện não đồ (EEG), với 4 loại nhạc được đánh giá: Nhạc vui, nhạc sôi động, nhạc buồn và nhạc nhẹ.

Một hệ thống mô phỏng đã được thiết kế nhằm gây ra các hiệu ứng xung đột thị giác - tiền đình tương tự như môi trường chuyển động thực tế, nhằm gây ra các triệu chứng say tàu xe trong vòng 5 phút.

Ba thang đo tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá mức độ say tàu xe của 40 tình nguyện viên. Trong đó 30 người có tiền sử say tàu xe ở mức độ trung bình đã được cung cấp âm nhạc nhằm xoa dịu các triệu chứng.

Kết quả cho thấy âm nhạc nói chung đều giúp bạn giảm bớt cơn say tàu xe.

Âm nhạc nhẹ nhàng và vui tươi tác động mạnh mẽ nhất, giúp giảm các triệu chứng say tàu xe lần lượt là 57,3% và 56,7%.

Trong khi đó, nhạc buồn dường như làm các triệu chứng trầm trọng thêm một chút, nhạc sôi động thì tác dụng không rõ ràng.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience.