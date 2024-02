Ngày 7-2 (tức 28 tháng Chạp), ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, chị Minh Vy (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) tổng kết tài khoản ngân hàng với số tiền tích lũy khoảng 200 triệu đồng. Trước đây, chị thường chọn ngân hàng nơi mở tài khoản để gửi tiết kiệm online luôn cho tiện. Vài tháng nay, lãi suất tiền gửi giảm nhanh, kỳ hạn 6 tháng hiện chỉ còn 3-5%/năm nên chị đắn đo trong việc lựa chọn ngân hàng có lãi suất cao hơn.

"Tôi chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất 5,2%/năm kỳ hạn 6 tháng, vẫn thấp hơn nhiều so với nửa năm trước nhưng nhỉnh hơn một số ngân hàng" - chị Minh Vy so sánh.

Trong dịp Tết, phòng giao dịch, chi nhánh các ngân hàng ngừng làm việc, khách hàng có thể tới các điểm giao dịch ngân hàng số tự động để nộp vào tài khoản và sau đó gửi tiết kiệm online trên ngân hàng số.

Theo tìm hiểu, lãi suất huy động cao nhất tại Cake by VPBank là 5,5%/năm kỳ hạn từ 13-36 tháng; lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm.

Tại một chi nhánh Eximbank ở TP Thủ Đức, TP HCM những ngày cận Tết, nhân viên ngân hàng cho biết khách gửi tiết kiệm chủ yếu chọn kỳ hạn 6 tháng khi mặt bằng lãi suất giảm nhanh.

"Khách nói gửi tiết kiệm 6 tháng để quan sát xem biến động lãi suất trong thời gian tới có thay đổi không rồi mới quyết định. Nếu gửi online, lãi suất cao hơn 0,1-0,2 điểm % so với gửi tại quầy" - nhân viên ngân hàng này nói.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại Eximbank cao nhất là kỳ hạn từ 10 tháng là 4,8%/năm; lãi suất cao nhất là 5,2%/năm kỳ hạn 60 tháng. Nếu gửi online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tối đa 0,2 điểm %.

Lãi suất gửi online thường cao hơn tại quầy. Đặc biệt, trong dịp lễ, Tết hoặc ngày cuối tuần, khi các quầy giao dịch tại chi nhánh ngân hàng ngừng làm việc, khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm online trên ứng dụng ngân hàng số.

Đến nay, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh mô hình điểm giao dịch ngân hàng số tự động như Nam A Bank, TP Bank, MB, BVBank… Nhờ đó, trong thời gian nghỉ Tết, khách hàng ở các thành phố lớn vẫn có thể tới các điểm giao dịch ngân hàng số tự động để nộp tiền mặt vào tài khoản, gửi tiết kiệm online 24/7 và nhiều giao dịch khác.

Tại Nam A Bank, đại diện ngân hàng cho hay với hệ sinh thái số ONEBANK, bất kể thời gian nào khách hàng có thể nộp/rút tiền từ tài khoản của tất cả ngân hàng tại Việt Nam bằng mã QRtheo tiêu chuẩn VIETQR; gửi tiền tiết kiệm, giao dịch và chuyển chứng từ tự động… Những dịch vụ tiện ích này được tích hợp đồng thời trên ngân hàng số Open Banking của Nam A Bank.

Lãi suất gửi tiết kiệm online tại Nam A Bank cao hơn tại quầy 0,2 điểm %. Hiện lãi suất gửi online kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng này là 4,6%/năm; 12 tháng là 5,4%/năm và 18 tháng là 5,8%/năm.

Nhiều người cho biết vẫn chọn gửi tiết kiệm dù lãi suất huy động giảm nhanh, bởi thời điểm này các kênh đầu tư khác cũng chưa thật sự hấp dẫn.

Ngoài ra, gần đây các ví điện tử phổ biến như MoMo, ZaloPay… cũng đẩy mạnh các dịch vụ thu hút tiền gửi của người dùng. Theo đó, hiện lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên ví ZaloPay tối đa 6,1%/năm, người dùng có thể rút gốc từng phần khi cần và tiếp tục hưởng lãi có kỳ hạn trên số dư còn lại. Khoản tiền gửi tiết kiệm tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 50 triệu đồng. Hoặc với tài khoản tích lũy, người dùng ZaloPay có thể sinh lời mỗi ngày từ 10.000 đồng với lãi suất 5%/năm.

Tại MoMo, người dùng ví có thể gửi tiết kiệm trên Túi Thần tài với lãi suất tối đa 5%/năm. Số tiền gửi tiết kiệm trên MoMo có thể từ vài ngàn đồng, gửi thêm bất cứ khi nào cần. Người dùng cũng có thể gửi tiết kiệm online tại ví này khi MoMo liên kết với BVBank, lãi suất từ 4,35%/năm đến 4,7%/năm tùy từng kỳ hạn.



Gửi tiết kiệm trên Ví MoMo

ZaloPay cho hay 100% tiền của các sản phẩm gửi tiết kiệm hay tài khoản tích lũy được gửi vào ngân hàng, không mua trái phiếu, không mang đầu tư nên rất an toàn.

Trong khi đó, MoMo cho biết gửi tiết kiệm trên Túi Thần tài là sản phẩm của Công ty CP FinSight, giúp người dùng góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty này trên nền tảng MoMo. Vốn hợp tác của người dùng MoMo được quản lý, đầu tư bởi Công ty CP Quản lý quỹ Thiên Việt.