HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Thủ đoạn hack Facebook của nhóm đối tượng khá tinh vi, bị hại dính bẫy lừa mà không hề hay biết.

Ngày 10-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng.

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị- Ảnh 1.

Hai đối tượng trong nhóm lừa đảo, hack Facebook trú tại tỉnh Quảng Trị

Nhóm đối tượng gồm Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị), bị tạm giam để điều tra các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu, có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị- Ảnh 2.

Tang vật vụ việc

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này.

Cụ thể, nhóm Quang giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại đối tượng.

Sau đó, dùng số này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu.

Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Với thủ đoạn này, từ tháng 12-2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản Facebook. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỉ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Tin liên quan

Nhâm Hoàng Khang hack Facebook "Đạo diễn Hoa Hạ" đưa thông tin cho bà Phương Hằng

Nhâm Hoàng Khang hack Facebook "Đạo diễn Hoa Hạ" đưa thông tin cho bà Phương Hằng

(NLĐO) - Ngoài việc tống tiền ông chủ sàn T-Rex, Nhâm Hoàng Khang còn xâm nhập Facebook mang tên "Đạo diễn Hoa Hạ" để đưa thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Người đẹp 22 tuổi hack Facebook, chiếm đoạt 500 triệu đồng

(NLĐO) - Do kẹt tiền tiêu xài, người đẹp 22 tuổi ở Quảng Trị đã hack Facebook rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở Quảng Bình.

Bắt nhóm thanh niên hack Facebook lừa đảo hàng tỉ đồng

(NLĐO)- Chiếm đoạt quyền kiểm soát Facebook của nhiều người, Nguyễn Văn Anh đã cùng với các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng của gần 30 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an thành phố Đà Nẵng nhóm thanh niên tài khoản facebook tội phạm công nghệ cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo