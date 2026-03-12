Cái bắt tay đầu năm mới: Khi kinh tế không gian tầm thấp góp phần bảo vệ biển đảo và thềm lục địa

Lần đầu tiên tại ASEAN, một tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đã được khai trương trong tháng 2 vừa qua, với lộ trình bay Cần Giờ - Vũng Tàu và chiều ngược lại. Chuyến bay này là thành quả của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Vietnam Post, GASCO – Công ty về Kinh tế không gian tầm thấp hàng đầu ASEAN (Thành viên của CT Group) và CT UAV là nhà thiết kế chế tạo UAV, mở ra dư địa lớn để phát triển LAE của khu vực.

Tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đầu tiên tại ASEAN còn có một ý nghĩa rất đặc biệt khác, đó là bước đi chiến lược CT UAV đưa kinh tế không gian tầm thấp để bảo vệ biển đảo và thềm lục địa. Cùng với báo Người Lao Động qua chương trình "CT UAV tiếp sức ngư dân bám biển", đội ngũ máu lửa này muốn nối tiếp Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" (nay là "Tự hào cờ Tổ quốc") bằng những hoạt động rất thiết thực cho ngư dân và mang tinh thần dân tộc rất sâu sắc.

Lễ ký kết hợp tác giữa CT UAV và Báo Người Lao Động

Việt Nam hiện có hơn 82.000 tàu cá cùng khoảng 4 triệu ngư dân và lao động đang mưu sinh từ biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngư dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá nhiên liệu liên tiếp tăng cao.

Mấy ngày qua, khi giá nhiên liệu tăng mức kỷ lục, dù bước vào vụ khai thác hải sản đầu tiên trong năm nhưng tại Cảng cá Phan Thiết, hàng trăm tàu cá nằm im dọc sông Cà Ty và trong khu vực cảng. Không khí tại bến cá vốn nhộn nhịp nay trở nên trầm lắng. Bến cá Cồn Chà lác đác một vài người, nhiều xe tải đông lạnh đậu dài trong cảng nhưng không có hàng để vận chuyển. Các tàu thu mua hải sản cũng phải nằm bờ vì sản lượng đánh bắt ít, trong khi chi phí cho mỗi chuyến ra khơi ngày càng tăng. Không ít trường hợp thua lỗ hoặc chi phí phát sinh lớn đến mức khiến ngư dân phải tính đến việc bán tàu, bỏ nghề.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần được tiếp tế thêm thuốc men, cứu hộ, chuyển linh kiện sửa chữa, thiết bị hoặc nhu yếu phẩm đúng lúc, một con tàu có thể tiếp tục bám biển thay vì phải quay về bờ giữa chuyến đánh bắt. Chính vì vậy, công nghệ UAV kháng gió cực đoan của CT UAV vừa giới thiệu là giải pháp tuyệt vời giảm chi phí và tăng sự an toàn cho ngư dân.

Trên môi trường biển, gió giật luôn là bài toán tử huyệt đối với bất kỳ nền tảng UAV nào. Khi đối mặt với sức gió cấp 7, cấp 8, thiết kế khí động học thụ động hay sức mạnh cơ khí thuần túy là không đủ để bảo toàn nhiệm vụ. Sự sống còn của hệ thống lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào "bộ não" – hệ thống điều khiển bay và năng lực xử lý thuật toán thời gian thực. Kháng gió cực đoan, về bản chất là một cuộc chiến khốc liệt về toán học và độ trễ tín hiệu. Với việc làm chủ hoàn toàn điều khiển bay và thuật toán điều khiển kháng gió chuyên sâu, công nghệ tiên tiến của CT UAV có khả năng giải phóng các nền tảng UAV khỏi những ràng buộc thời tiết.

UAV của CT UAV sở hữu công nghệ UAV kháng gió cực đoan

Đại diện Tập đoàn CT Group khẳng định: "Hiện nay CT UAV đã hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực UAV và đang bước vào giai đoạn 2 là sáng tạo công nghệ. Khi đã làm chủ công nghệ lõi, chúng tôi hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra nhiều công nghệ mới, đã có nhiều sản phẩm mới chuyên biệt sẽ tiếp sức cho bà con ngư dân bớt khó khăn hơn khi có được sự hỗ trợ từ công nghệ".

Trong khi đó, Báo Người Lao Động giữ vai trò cầu nối giữa công nghệ và cộng đồng. Với thành công của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" - nay là chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", tờ báo đã xây dựng mạng lưới kết nối rộng khắp tại các tỉnh, thành ven biển, tạo dựng niềm tin sâu sắc trong cộng đồng ngư dân. "Báo Người Lao Động, CT Group nói chung và CT UAV nói riêng có nhiều điểm chung là tinh thần cống hiến cho xã hội cùng khát vọng vươn lên bằng công nghệ. Sự hợp tác của hai bên sẽ có rất nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo", ông Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ.

Lễ phát động chính thức sắp tới sẽ đánh dấu thời điểm chương trình đi vào thực tế. Khi những chuyến UAV đầu tiên cất cánh ra ngư trường, công nghệ UAV, LAE sẽ thực sự trở thành điểm tựa thiết thực cho ngư dân yên tâm bám biển lâu dài.