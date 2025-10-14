Cải cách tiền lương để giữ chân cán bộ xã

Ngày 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

Theo dự thảo Luật Tiếp công dân, chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp dân ít nhất 2 ngày mỗi tháng và tiếp đột xuất khi có vụ việc, thay vì quy định hiện hành là 1 ngày mỗi tuần. Các điều chỉnh trên nhằm thể chế hóa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), bỏ cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng chất lượng tiếp công dân phụ thuộc vào trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu. Thực tế giám sát cho thấy việc ủy quyền phổ biến khiến người dân khó gặp người có trách nhiệm, làm vụ việc kéo dài. Bà đề nghị luật hóa quy định "người tiếp công dân không được ủy quyền".

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng nhiều vụ việc kéo dài do người có trách nhiệm không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, thậm chí ủy quyền nhiều cấp, gây bức xúc. Trong khi đó, một số ý kiến đề nghị quy định linh hoạt hơn để bảo đảm tính khả thi, tránh quá tải cho người đứng đầu.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: Chủ tịch UBND tỉnh, xã phải trực tiếp tiếp công dân, không được ủy quyền; nhưng có thể ủy quyền trong giải quyết vụ việc cụ thể theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9; báo cáo công tác dân nguyện tháng 9 và một số nội dung khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri ghi nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Tuy vậy, theo ông Bình, vẫn còn hạn chế như: Các dữ liệu chưa kết nối, liên thông đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn khó khăn.

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết sau sáp nhập tổ chức bộ máy, vẫn còn khó khăn cần sớm khắc phục. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, ban hành hướng dẫn cụ thể để tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai… nhằm liên thông dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Nêu ý kiến về việc thực hiện mô hình này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết các địa phương đặc biệt quan tâm đến quy định về vị trí việc làm, biên chế và chính sách cải cách tiền lương. Theo bà Thanh, lương cán bộ, công chức cấp xã hiện rất thấp, đa số dưới 10 triệu đồng/tháng, trong khi điều kiện làm việc và đi lại khó khăn. "Cần sớm giải quyết để giữ chân cán bộ, tạo động lực để họ gắn bó với cơ sở" - bà Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh công tác phí, có chính sách hỗ trợ nhà ở công vụ phù hợp từng địa bàn, giúp cán bộ yên tâm công tác, vì hiện nhiều xã phải tạm ứng kinh phí để chi trả lương.

Cùng ngày, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) nhằm mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến và tăng ưu đãi cho nhân lực công nghệ cao, góp phần thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và tăng trưởng xanh. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng. Dự thảo cũng giảm số bậc thuế từ 7 xuống 5, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc để giảm gánh nặng cho người nộp thuế. Cụ thể, bậc 1 đến 120 triệu đồng/năm áp thuế suất 5%; bậc 2 từ 120-360 triệu đồng, áp thuế 15%; bậc 3 từ 360-720 triệu đồng, áp thuế 25%; bậc 4 từ 720 triệu đến 1,2 tỉ đồng, áp thuế 30%; bậc 5 trên 1,2 tỉ đồng, áp thuế 35%.



