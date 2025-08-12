HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cái kết cho người phụ nữ bịa chuyện ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Người phụ nữ 31 tuổi đăng clip trên mạng xã hội, bịa đặt “bắt cóc trẻ con” vừa bị xử phạt hành chính

Ngày 12-8, Công an xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.T. (31 tuổi, thôn Tân An) về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Cái kết cho người phụ nữ bịa chuyện ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Công an làm việc với bà T.

Mấy ngày trước đó, bà T. đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh xe khách kèm nội dung: “Bắt cóc nè mn cẩn thận nha mn ơi…, sợ quá ạ bắt cóc trẻ em”. Bài viết này được đăng trên tài khoản facebook cá nhân của bà T, thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và hơn 4.000 lượt xem.

Qua xác minh, vụ việc liên quan đến chiếc xe khách đang lưu thông trên đường ĐT741, thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai không liên quan đến bắt cóc trẻ em như nội dung bà T.T.T. đã đăng tải.

Hành vi của bà T. được xác định là thông tin bịa đặt, Công an xã Đồng Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. với mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Công an xã Đồng Phú khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Hành vi này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Tin liên quan

Nam thanh niên xuyên tạc, bịa đặt về hợp nhất các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình

Nam thanh niên xuyên tạc, bịa đặt về hợp nhất các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình

(NLĐO)- Tham gia bình luật một số nội dung sai sự thật về sáp nhập tỉnh, gây mất đoàn kết giữa cán bộ với nhân dân, một thanh niên ở Ninh Bình bị xử phạt

Bộ Y tế: Thông tin "Xử phạt người độc thân" là bịa đặt, sai sự thật

(NLĐO) - Bộ Y tế khẳng định thông tin "xử phạt người độc thân" lan truyền trên mạng xã hội là thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hiểu lầm, hoang mang dư luận

Quảng Bình xử phạt đối tượng bịa đặt tin về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(NLĐO) - Công an Quảng Bình triệu tập, xử lý vì có hành vi sử dụng Facebook cá nhân đăng tải các bài viết bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

mạng xã hội xử phạt hành chính tỉnh đồng nai bắt cóc trẻ em xử phạt vi phạm hành chính tài khoản facebook
