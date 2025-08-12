Ngày 12-8, Công an xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.T. (31 tuổi, thôn Tân An) về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Công an làm việc với bà T.

Mấy ngày trước đó, bà T. đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh xe khách kèm nội dung: “Bắt cóc nè mn cẩn thận nha mn ơi…, sợ quá ạ bắt cóc trẻ em”. Bài viết này được đăng trên tài khoản facebook cá nhân của bà T, thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và hơn 4.000 lượt xem.

Qua xác minh, vụ việc liên quan đến chiếc xe khách đang lưu thông trên đường ĐT741, thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai không liên quan đến bắt cóc trẻ em như nội dung bà T.T.T. đã đăng tải.

Hành vi của bà T. được xác định là thông tin bịa đặt, Công an xã Đồng Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. với mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Công an xã Đồng Phú khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Hành vi này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.