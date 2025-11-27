Cái kết cho người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình ở Đồng Nai

Ngày 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên tử hình Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội “giết người” và 15 năm tù về tội “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất độc”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bích khóc nức nở khi nói lời sau cùng tại tòa

Qua xét hỏi tại tòa, HĐXX đánh giá lời khai bị cáo, bị hại, người làm chứng, vật chứng có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hành vi phạm tội vào các tình tiết tăng nặng, man rợ, lạnh lùng, vô nhân đạo; giết người dưới 16 tuổi. Không còn khả năng giáo dục.

Khi được chủ tọa hỏi, nguyên do giết người thân, giết chồng, giết cháu của mình, bị cáo Bích nói rằng: "Bị cáo ăn năn hối lỗi vì không kiểm soát được bản thân".

Khi được hỏi về con gái 10 tuổi và mẹ già sẽ sống ra sao khi Bích như vậy?. Bích chỉ cúi gầm mặt xuống và nói lý nhí bị cáo thực sự hối hận và không biết cách nào chuộc tội nên xin lỗi, tha thứ.

Bích khai động cơ đầu độc các cháu xuất phát từ mâu thuẫn, hận thù với anh chị em ruột chứ không xuất phát từ việc ghét các cháu. Riêng cái chết của chồng, Bích cho rằng ông tử vong do bệnh, vì thời điểm người chồng qua đời cách thời điểm bị đầu độc khoảng 10 tháng.

Người thân các nạn nhân chết lặng khi nghe Bích kể lại sự việc

Bị cáo khai thêm, trong quá trình chung sống, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc, nợ nần, Bích nhiều lần bị yêu cầu vay mượn tiền để trả nợ, từ đó nảy sinh ý định mua Xyanua để tự tử.

Trong quá trình sinh sống, Bích và chồng cùng các thành viên trong gia đình thường xuyên mâu thuẫn khiến Bích nảy sinh ý định đầu độc họ.

Theo HĐXX, Bích đã lên mạng xem chất Xyanua, mua về 1 kg rồi lần lượt dùng Xyanua giết chồng và 3 cháu ruột. Bị cáo đã 4 lần bỏ chất độc Xyanua để đầu độc 4 người thân. Hậu quả, ông Nguyễn Thoại T. T. (chồng Bích), cháu N.K.D. (7 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai) đều tử vong. Tháng 6-2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con chị dâu). Tuy nhiên, cháu T. được cứu sống và không chết là ngoài ý muốn.



