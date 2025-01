Cái kết không có hậu

Ông Donald Trump đổi kế hoạch

Trong bài đăng hôm 17-1 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định dời các sự kiện chính của lễ nhậm chức vào ngày 20-1 tới - bao gồm bài diễn văn của ông và các bài phát biểu khác - vào khu Rotunda (bên dưới mái vòm chính) của Điện Capitol thay vì tổ chức ngoài trời.

"Chúng tôi sẽ mở Capital One Arena vào ngày 20-1 và tổ chức lễ diễu hành của tổng thống tại đây. Tôi sẽ tham gia cùng đám đông tại Capital One, sau lễ tuyên thệ nhậm chức" - ông Trump nhấn mạnh. Capital One Arena là sân vận động lớn tại thủ đô Washington DC.

Thách thức lớn nhất hiện nay là khu Rotunda của Điện Capitol không đủ chỗ cho hàng ngàn người dự kiến tham gia buổi lễ. Ủy ban Quốc hội chung về lễ nhậm chức đang sắp xếp một số địa điểm để theo dõi trực tuyến.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan chỉ có 3 ngày để lập kế hoạch an ninh mới thay thế kế hoạch ban đầu vốn đã mất nhiều tháng chuẩn bị. Lễ nhậm chức của ông Trump dự kiến có sự tham dự của hàng trăm ngàn khách có vé cùng khoảng 25.000 nhân viên thực thi pháp luật và quân đội.

Năm nay, cơ quan thời tiết dự báo nhiệt độ ngày 20-1 vào khoảng -11 độ C, biến lễ nhậm chức của ông Trump thành lễ nhậm chức lạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Mỹ.

Anh Thư