Quốc tế

Cải thiện năng lực cảnh báo thiên tai

Hoàng Phương

Singapore đang nghiên cứu khai thác tín hiệu điện thoại di động để dự báo tốt hơn những khu vực có thể xuất hiện mưa lớn.

Trong bối cảnh lũ lụt khiến ít nhất 181 người thiệt mạng tại miền Nam Thái Lan tính đến ngày 2-12, chính phủ nước này có kế hoạch nâng cấp hệ thống dự báo thời tiết bằng công nghệ vệ tinh và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đưa ra cảnh báo thiên tai nhanh và chính xác hơn.

Theo tờ The Nation ngày 1-12, Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Chaichanok Chidchob cho biết ông đang chuẩn bị trình nội các một dự án hợp tác chiến lược giữa Cục Khí tượng Thái Lan và Công ty Công nghệ thời tiết Tomorrow.io (Mỹ). 

Kế hoạch bao gồm việc nâng cấp hạ tầng dự báo của Cục Khí tượng và chuẩn bị các hệ thống liên lạc dự phòng cho những tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Ngoài ra, sự hợp tác còn bao gồm việc triển khai hệ thống giám sát thời tiết bằng vệ tinh của Tomorrow.io. Hệ thống này sử dụng dữ liệu từ 9 vệ tinh thế hệ mới và tạo báo cáo được xử lý bằng AI mỗi 15 phút. 

Đáng chú ý, nền tảng của Tomorrow.io có thể chuyển dữ liệu khí tượng phức tạp thành những hướng dẫn rõ ràng và dễ thực hiện, giúp các cơ quan chính phủ, lực lượng tuyến đầu và người dân đưa ra quyết định nhanh chóng và có hệ thống, từ đó giảm rủi ro và tác động từ thời tiết khắc nghiệt.

Ông Chaichanok cho biết sự hợp tác trên sẽ giúp Thái Lan tiếp cận thông tin rõ ràng và nhanh chóng hơn về bão, lượng mưa, lũ quét, sét, các mô hình gió và điều kiện thời tiết trên biển. 

Về công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai dài hạn, ông Chaichanok nhấn mạnh cần xây dựng hệ thống liên lạc dự phòng khẩn cấp nhằm bảo đảm khả năng chống chịu trong các cuộc khủng hoảng tương lai.

Cải thiện năng lực cảnh báo thiên tai - Ảnh 1.

Xe cộ và nhà cửa bị ngập trong nước lũ tại tỉnh Songkhla - Thái Lan ngày 26-11. Ảnh: AP

Nỗi lo về mưa lũ cực đoan cũng gia tăng ở Singapore sau khi biến đổi khí hậu được dự báo sẽ gây ra các mô hình mưa thất thường hơn. Ông Ong Tze-Ch'in, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý nước quốc gia Singapore (PUB), cho biết việc đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước vẫn là một trụ cột quan trọng trong phòng chống lũ lụt. 

Ngoài ra, PUB đang triển khai xây dựng nhiều dạng hạ tầng chống ngập chuyên biệt, chẳng hạn như Trạm bơm Syed Alwi mới hoàn thành gần đây với bể chứa ngầm phục vụ khu vực Jalan Besar.

Bên cạnh đó, theo ông Ong, người dân và doanh nghiệp tại các khu vực dễ ngập cũng ngày càng phải chú ý đến dự báo thời tiết và cảnh báo lũ, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp tránh xa vùng nước dâng.

Bên cạnh một số kênh cập nhật về nguy cơ ngập lụt, PUB sẽ tiếp tục đầu tư vào những ý tưởng mới nhằm cung cấp cảnh báo sớm chính xác và đến được nhiều người hơn.

Vào tháng rồi, cơ quan này thông báo đang nghiên cứu khai thác tín hiệu điện thoại di động để dự báo tốt hơn những khu vực có thể xuất hiện mưa lớn. Khi trời mưa, lượng mưa có thể làm gián đoạn tín hiệu di động được truyền giữa các trạm viễn thông. 

Những gián đoạn này có thể được sử dụng để ước tính cường độ mưa. Với sự phổ biến của điện thoại di động, loại dữ liệu này có thể bổ sung cho thông tin từ trạm đo mưa khắp nước. Theo tờ The Straits Times, PUB cũng thông báo ý định tích hợp cảnh báo lũ vào dịch vụ bản đồ Google Maps và từng bước lắp đặt thêm 650 cảm biến mực nước từ nay đến năm 2028. 

Tin liên quan

Đông Nam Á mưa lũ nhiều, vì sao?

Đông Nam Á mưa lũ nhiều, vì sao?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là sự kết hợp giữa các hệ thống thời tiết và tác động gia tăng của biến đổi khí hậu

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á

Từ Thái Lan đến Malaysia và Philippines, hàng loạt khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ diễn ra nghiêm trọng

Trung Quốc: Bắc Kinh báo động khẩn vì mưa lũ

(NLĐO) - Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh ngày 4-8 ban hành cảnh báo mưa màu cam cho toàn bộ thủ đô của Trung Quốc, trong đó có một số quận đặt cảnh báo đỏ.

