Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

"Cầm bằng lái xe": Nhu cầu thật, nhưng cần hiểu đúng để vay an toàn

Phú Khánh

Từ nhu cầu vay vài triệu đồng để xoay xở chi phí đột xuất, nhiều lao động tìm đến cụm từ “cầm bằng lái xe”.

Nhưng điều họ cần hơn là một giải pháp vay minh bạch, đúng tài sản và không ảnh hưởng sinh kế.

Anh Nguyễn Văn Hòa, 32 tuổi, tài xế công nghệ tại TP HCM, từng gõ cụm từ "cầm bằng lái xe" trên điện thoại vào một buổi tối muộn. Chiếc xe máy của anh vừa phải sửa gấp sau nhiều tháng chạy liên tục, trong khi tiền trọ đến hạn, con nhỏ lại cần đóng khoản học phí đầu kỳ.

"Tôi chỉ cần khoảng 7-8 triệu đồng để xoay qua tuần đó. Trong người có bằng lái, đăng ký xe, căn cước. Lúc đầu tôi nghĩ bằng lái cũng là giấy tờ quan trọng, chắc có thể cầm được", anh Hòa kể.

Với những lao động đô thị như anh Hòa, bằng lái không chỉ là giấy tờ cá nhân. Đó là điều kiện để họ tiếp tục làm việc mỗi ngày. Một tài xế công nghệ, tài xế giao hàng hay tài xế xe tải nếu không có bằng lái sẽ lập tức bị ảnh hưởng thu nhập. Vì vậy, nhu cầu "cầm bằng lái xe" thực chất phản ánh một vấn đề khác: người lao động cần khoản vay nhỏ, nhanh, nhưng chưa hiểu rõ loại giấy tờ nào có thể dùng để vay an toàn.

Từ nhu cầu vay nhỏ đến nỗi lo thiếu kênh tài chính phù hợp

Báo cáo thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam nửa đầu năm 2025 của FiinGroup cho thấy dư nợ cho vay tiêu dùng đang phục hồi, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các nhóm tổ chức cho vay không đồng đều. Báo cáo cũng ghi nhận các công ty tài chính đang thận trọng hơn, đẩy mạnh quản trị rủi ro và dịch chuyển sang các sản phẩm bền vững hơn, gắn với tiêu dùng thực tế.

Ở bình diện rộng hơn, tín dụng toàn nền kinh tế vẫn tăng mạnh trong năm 2025. Theo VnEconomy dẫn số liệu Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 24-12-2025, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 18,4 triệu tỉ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, dòng vốn chính thức không phải lúc nào cũng đến được nhanh với nhóm lao động cần khoản vay nhỏ, hồ sơ đơn giản và thời gian xử lý ngắn.

Đây là khoảng trống khiến các cụm từ như "cầm bằng lái xe", "cầm giấy tờ xe", "vay nhanh bằng giấy tờ" xuất hiện nhiều hơn trong hành vi tìm kiếm. Người vay không nhất thiết muốn "cầm" một loại giấy tờ cụ thể; họ đang tìm cách biến những gì mình có thành một khoản tiền kịp thời.

Vấn đề là bằng lái xe không giống đăng ký xe. Bằng lái là giấy phép chứng minh năng lực điều khiển phương tiện, gắn trực tiếp với quyền hành nghề của nhiều lao động. Nếu đem giữ lại hoặc giao cho bên không rõ ràng, người vay có thể gặp rủi ro khi cần xuất trình giấy tờ, đồng thời dễ rơi vào các giao dịch thiếu minh bạch về chi phí.

Trường hợp của anh Hòa thay đổi khi anh được tư vấn rằng không nên hiểu "cầm bằng lái xe" như một sản phẩm vay chính thống. Thay vào đó, nếu có xe chính chủ và giấy tờ hợp lệ, anh có thể tìm hiểu hình thức vay bằng đăng ký/cà vẹt xe, tức dùng giấy đăng ký xe làm cơ sở thẩm định khoản vay, trong khi vẫn giữ phương tiện để tiếp tục đi làm.

Hiểu đúng "cầm bằng lái xe" để chọn cách vay an toàn hơn

Theo thông tin F88 - chuỗi hệ thống cho vay cầm cố tại Việt Nam, doanh nghiệp không có dịch vụ cầm bằng lái xe theo nghĩa chỉ dùng bằng lái làm tài sản vay. Các sản phẩm chính được F88 giới thiệu gồm vay bằng đăng ký xe máy, đăng ký ôtô, vay theo lương, vay theo hóa đơn và một số dịch vụ tài chính khác.

Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa một giấy tờ hành nghề và một tài sản có thể thẩm định giá trị. Như anh Hòa, điều quan trọng không phải là "cầm bằng lái" cho bằng được, mà là tìm được khoản vay phù hợp, có hợp đồng rõ, chi phí được thông báo trước và không làm gián đoạn công việc.

Sau khi đối chiếu nhu cầu, anh Hòa chọn khoản vay nhỏ bằng đăng ký xe máy tại một cửa hàng F88 gần nơi ở. Anh vẫn giữ xe để chạy việc hằng ngày, còn khoản tiền vay được dùng để sửa xe và thanh toán tiền trọ. "Tôi nhận ra cái mình cần không phải là cầm bằng lái, mà là có chỗ vay rõ ràng, không giữ phương tiện kiếm sống", anh nói.

Ở góc độ thị trường, những đơn vị có mạng lưới cửa hàng trực tiếp, quy trình tư vấn và hợp đồng minh bạch như F88 đang đáp ứng một nhu cầu khá thực tế: vốn nhỏ, xử lý nhanh, nhưng người vay vẫn cần được giải thích để không chọn sai loại giấy tờ hoặc sai kênh vay.

Dù vậy, vay tiền bằng bất kỳ hình thức nào cũng cần được tính toán kỹ lưỡng và tìm hiều nguồn gốc vay. Người vay cũng nên xác định rõ khoản tiền dùng vào việc gì, khả năng trả nợ đến từ đâu, tổng chi phí vay là bao nhiêu và thời hạn vay có phù hợp với dòng tiền cá nhân hay không. Với nhóm lao động tự do, nguyên tắc "vay vừa đủ, trả đúng hạn" càng quan trọng, bởi thu nhập thường biến động theo ngày, theo mùa hoặc theo sức khỏe.

Câu chuyện của anh Hòa cho thấy, cầm bằng lái xe là một từ khóa phổ biến nhưng dễ gây hiểu nhầm. Đằng sau cụm từ ấy là nhu cầu rất đời thường của người lao động: cần một khoản tiền nhỏ, cần nhanh, nhưng vẫn phải giữ được công cụ mưu sinh. Khi được tư vấn đúng, tấm bằng lái không phải trở thành vật cầm cố; nó tiếp tục ở lại trong ví người tài xế, còn nhu cầu vốn được giải quyết bằng một phương án phù hợp và rõ ràng hơn.

