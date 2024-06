Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Chi nhánh Công ty CP đóng tàu Đại Phú Thành

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với 14 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi cục Thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Vụ án trước đó đã được đưa ra xét xử đối với 13 bị cán, sau đó HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau thời gian điều tra bổ sung, vào tháng 5-2024, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thanh Toàn (SN 1964, giám đốc Chi nhánh Công ty CP đóng tàu Đại Phú Thành) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 1-2024, sau đó vụ án được trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Theo điều tra, Toàn không đóng tàu cá cho các đối tượng trong vụ án nhưng đã ký khống hợp đồng đóng mới 2 vỏ tàu để giúp các bị can khác hợp thức hóa hồ sơ đóng mới tàu cá theo quy định của Nghị định 17, xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng, giá mỗi vỏ tàu hơn 7 tỉ đồng; cấp khống giấy chứng nhận xuất xưởng tàu cá để các bị can sử dụng, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Toàn xuất 2 hóa đơn cao hơn giá thẩm định hơn 3,7 tỉ đồng, và giúp các bị can khác chiếm đoạt thêm 1,3 tỉ đồng.

Đối với hành vi của 13 bị can trước đó, các hành vi và tội danh không có sự thay đổi.

Trong số các bị can có Trần Văn Cường (nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh BR-VT); Nguyễn Đức Hoàng (Phó Chi cục trưởng chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT); Đinh Cao Thượng (Trưởng phòng Quản lý nghề cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá); Đào Hồng Đức (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá); Nguyễn Vũ Hà (Trưởng phòng đăng kiểm); Nguyễn Quốc Công (Đăng kiểm viên); Lê Minh Xuân (Giám đốc Công ty TNHH ĐT-TM Tân Trung Thịnh); Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thế Hùng (đều là chủ tàu).

Ông Trần Văn Cường, không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ chủ trì, cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp thẩm định hồ sơ, mà bỏ mặc cho cấp dưới thực hiện sai quy định, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 5 lãnh đạo, cán bộ, viên chức còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

8 bị can là chủ tàu cá, chủ doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán hóa đơn trái phép".

Theo điều tra, năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2018 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư.

Thực hiện chính sách này, UBND tỉnh BR-VT tạo điều kiện cho các chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá vỏ composite hưởng chính sách hỗ trợ.

Lợi dụng điều này, các đối tượng đã tạo lập hồ sơ gian dối việc hoàn thiện đóng tàu, hợp thức mua bán hóa đơn nhằm nâng khống giá thành để được Nhà nước chi hỗ trợ, chiếm đoạt hơn 34,6 tỉ đồng.