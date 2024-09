Cấm đường tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do bị ngập sâu

Ngày 10-9, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết sáng nay 10-9, tại khu vực từ km191 đến km191+500 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cả hai chiều đường đã bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài, khiến các phương tiện không thể lưu thông an toàn.



Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị nhập sâu do mưa lớn. Ảnh: CTV

Để đảm bảo an toàn giao thông, Đội cao tốc số 3 đã quyết định tạm thời cấm tất cả các phương tiện di chuyển vào khu vực này cho đến khi tình trạng ngập lụt được khắc phục.

Theo đó, Đội cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã yêu cầu các lực lượng chức năng thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường thay thế:

Lực lượng Cảnh sát giao thông đội 14 Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội cao tốc số 3 tổ chức cấm đường ngay tại đầu vào cao tốc, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo tuyến Quốc lộ 1A về phía Nam.

Công an các huyện Thường Tín, Thanh Trì, và Phú Xuyên (TP Hà Nội) cùng Đội cao tốc số 8 đã được huy động để phân luồng tại các điểm ra của cao tốc theo cả hai chiều từ Cầu Giẽ về Hà Nội và ngược lại, nhằm tránh ùn tắc và bảo đảm lưu thông thông suốt.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam và Ninh Bình đã vào cuộc hỗ trợ phân luồng giao thông, giảm tải lượng phương tiện đi vào cao tốc theo hướng về Hà Nội. Ngoài ra, Đội cao tốc số 3 cũng đã liên hệ với các cơ quan thông tấn báo chí để cảnh báo và thông tin cho các phương tiện lựa chọn lộ trình khác, tránh di chuyển vào khu vực ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tình trạng ngập lụt, và sẽ thông báo khi tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở lại cho các phương tiện lưu thông an toàn. Người dân cần theo dõi sát sao các thông báo từ cơ quan chức năng và lựa chọn các tuyến đường khác để di chuyển, tránh gây ùn tắc và nguy hiểm trên tuyến đường này.