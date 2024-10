Cầm kiếm dài 1,5 m chém trưởng công an xã trọng thương

Thông tin từ Công an huyện Yên Bình, Yên Bái tối 5-10 cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng Lục Văn Đông (45 tuổi, trú tại thôn Khe May, xã Tân Hương, huyện Yên Bình), là nghi phạm dùng kiếm chém một trưởng công an xã bị thương.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 4-10, Công an xã Tân Hương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại thôn Khe May có đối tượng Lục Văn Đông đang dùng kiếm đe dọa không cho người dân gặt lúa.

Cơ quan công an bắt giữ Lục Văn Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau đó, tổ công tác gồm ông Lương Văn Chiến, Trưởng Công an xã Tân Hương cùng 3 thành viên công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đã đến giải quyết vụ việc. Lúc này Lục Văn Hùng (49 tuổi, anh trai Đông) cầm dao đe dọa và chửi tổ công tác.

Mặc dù lực lượng công an xã đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống nhưng đối tượng không chấp hành mà còn dùng dao đuổi tổ công tác.

Cùng lúc đó, đối tượng Đông từ trên đồi chạy xuống, cầm kiếm dài khoảng 1,5 m chém vào lưng và sau gáy ông Lương Văn Chiến rồi bỏ trốn.

Lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái thăm ông Lương Văn Chiến đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Chiến đã được đưa đến Trạm y tế xã để sơ cứu vết thương và chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bao vây, truy bắt 2 đối tượng. Đến khoảng 15 giờ chiều 5-10, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lục Văn Hùng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng Lục Văn Đông.