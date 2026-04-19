Cảm nhận thanh âm tinh hoa trong đêm "Melodies of Triumph"

Đêm hòa nhạc được kỳ vọng mở ra một không gian thưởng thức âm nhạc đặc biệt, khi những thanh âm tinh hoa từ kho tàng âm nhạc hàn lâm châu Âu được cảm nhận như một phần của nhịp sống tinh tế giữa lòng Hà Nội.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương sẽ góp mặt trong “Melodies of Triumph” Ảnh: QUỲNH AN

Các nghệ sĩ sẽ đưa khán giả đi qua những lát cắt tiêu biểu của âm nhạc châu Âu: từ cấu trúc chặt chẽ, đối thoại tinh tế trong concerto của Bach, đến sự duyên dáng hiện đại của Poulenc và cao trào giàu tính định mệnh của Tchaikovsky. Dẫn dắt hành trình là nhạc trưởng Franz Schottky, người được biết đến với phong cách chỉ huy giàu năng lượng.

Bốn nghệ sĩ độc tấu góp mặt trong đêm diễn sẽ mang đến những sắc độ khác nhau của biểu đạt âm nhạc. Sự tinh tế, giàu chất thơ của violin với Chương Vũ sẽ hòa quyện với âm sắc thanh thoát, linh hoạt của kèn oboe qua phần thể hiện của nghệ sĩ Wei Xiang, người Singapore.

Ở chiều sâu đối thoại, 2 nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương và Nguyễn Huy Phương, những nghệ sĩ xuất sắc trong biểu diễn và đào tạo âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mở ra những lớp hòa âm giàu cấu trúc và cảm xúc.