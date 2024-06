Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Sáng 27-6, với 388/450 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt biểu quyết tán thành (bằng 79,84% tổng số ĐBQH), 32 ĐB không tán thành, 30 ĐB không biểu quyết, QH đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (GTĐB). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.



Gần 74% ĐBQH ủng hộ

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án luật, QH tiến hành biểu quyết riêng với nội dung có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn hay không? Kết quả, 357/488 ĐB tán thành (chiếm 73,46%), 69/488 ĐB không tán thành (chiếm 14,20%), 22 ĐB không biểu quyết. Theo quy định tại điều 9, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là "điều khiển phương tiện tham gia GTĐB mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Điều này có nghĩa, nồng độ cồn bị cấm tuyệt đối khi lái xe.

Trong báo cáo giải trình trước khi dự thảo Luật được thông qua, thay mặt Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, cho biết nhiều ý kiến nhất trí quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, song một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu và một số ý kiến khác đề nghị đưa 2 phương án để xin ý kiến ĐBQH. UBTVQH khẳng định quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn không phải là nội dung mới, mà được kế thừa của quy định của Luật GTĐB năm 2008 và thống nhất với quy định tại khoản 6 điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực GTĐB. Do đó, nếu trong dự thảo luật này, nếu không tiếp tục quy định của khoản 6 điều 5 của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019, sẽ có nguy cơ gia tăng vi phạm, tăng các vụ tai nạn dẫn đến làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn GTĐB, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội; đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Tại kỳ họp thứ 6, đa số ĐBQH nhất trí với quy định này và một số ĐBQH đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất. Tại kỳ họp này, ngày 21-6, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH xin ý kiến ĐBQH bằng phiếu. Trong số 388 ĐBQH cho ý kiến, kết quả có 293 ĐBQH (chiếm 75,52% tổng số ĐBQH cho ý kiến và chiếm 60,16% tổng số ĐBQH) nhất trí với quy định này là cấm "điều khiển phương tiện tham gia GTĐB mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Có 95 ĐBQH (chiếm 24,48% tổng số ĐBQH cho ý kiến và chiếm 19,51% tổng số ĐBQH) đề nghị quy định cấm theo mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia GTĐB.

UBTVQH cũng đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 điều 87 giao Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia GTĐB mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật Trật tư, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: LÂM HIỂN

Thu phí tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Sáng cùng ngày, QH thông qua Luật Đường bộ, trong đó quy định ô tô đi vào đường cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí.

Theo điều 50 của Luật Đường bộ, Nhà nước thu phí sử dụng cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý, bao gồm 2 trường hợp: tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư và tuyến cao tốc được chuyển giao cho Nhà nước quản lý. Phí thu được sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước và đầu tư cho việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các tuyến cao tốc. Theo Ủy ban Quốc phòng - An ninh, việc thu phí tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư không dẫn đến "phí chồng phí" vì người tham gia giao thông có thể lựa chọn sử dụng quốc lộ song hành miễn phí. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về điều kiện, thời điểm thu phí. Đối với đề xuất thu phí giao thông nội đô, UBTVQH cho rằng quy định về phí giao thông nội đô không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Vì vậy, UBTVQH đề nghị QH chưa quy định nội dung này trong dự thảo Luật.

Chiều cùng ngày, QH đã thông qua Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản với 100% số phiếu tán thành. Luật đấu giá tài sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Theo đó, Luật đã bổ sung điều khoản về đấu giá với chứng khoán, tài sản công và biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của pháp luật về TTATGTĐB. Luật quy định người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản nếu vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước với tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà giá khởi điểm chưa xác định được bằng tiền thì tiền đặt trước được xác định theo quy định về khoáng sản. Nếu xác định được giá khởi điểm thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% so với giá khởi điểm. Đấu giá quyền sử dụng đất với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% so với giá khởi điểm. Vợ, chồng, anh, chị, em ruột bị cấm tham gia phiên đấu giá đối với cùng một tài sản, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá hay "quân xanh, quân đỏ" trong đấu giá.

Hôm nay (28-6), QH biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; dự án Luật Địa chất và khoáng sản.

Trừ điểm giấy phép lái xe Một trong những quy định hoàn toàn mới của Luật Trật tự, an toàn GTĐB là các điều khoản về điểm trừ đối với giấy phép lái xe (GPLX). Tại điều 58 quy định điểm của GPLX gồm 12 điểm, được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn GTĐB của người lái xe. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi. GPLX được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Trường hợp GPLX bị trừ hết điểm thì người có GPLX không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại GPLX đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có GPLX được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn GTĐB do lực lượng CSGT tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm GPLX; quy định lộ trình thực hiện điều này.