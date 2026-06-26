Camera AI góp phần nâng cao ý thức tự giác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Camera AI góp phần nâng cao ý thức tự giác

Phan Đăng

TP Hà Nội đang có những bước đi mạnh mẽ trên hành trình xây dựng đô thị thông minh khi tiếp tục mở rộng mạng lưới camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Mục đích để giám sát và xử lý vi phạm.

Thực tế thời gian qua cho thấy camera AI đã trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng chức năng. Không giống phương thức tuần tra, kiểm tra truyền thống - vốn phụ thuộc nhiều vào nhân lực, hệ thống camera có khả năng hoạt động liên tục, ghi nhận, lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Công nghệ AI giúp nhận diện hành vi vi phạm, hỗ trợ phát hiện những trường hợp mà mắt thường khó quan sát hoặc dễ bỏ sót.

Trong lĩnh vực giao thông, hệ thống camera đã góp phần đáng kể vào việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định hay lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Theo UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã rà soát, xác định hàng ngàn trường hợp đủ căn cứ xử lý vi phạm liên quan trật tự đô thị, sử dụng trái phép vỉa hè, kinh doanh lấn chiếm và vi phạm vệ sinh môi trường.

Điều quan trọng hơn những con số xử phạt là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi biết rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý, nhiều người đã chủ động tuân thủ quy định hơn. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và tôn trọng không gian công cộng dần được hình thành. Đây chính là hiệu quả bền vững mà bất kỳ đô thị hiện đại nào cũng hướng tới.

Từ những kết quả bước đầu đó, việc Hà Nội tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera AI là một bước đi hợp lý và cần thiết. Năm 2026, thành phố sẽ triển khai 2 dự án lớn với tổng số hơn 24.000 camera AI. Trong đó, gần 2.500 camera phục vụ điều hành giao thông và xử lý vi phạm hành chính; hơn 21.600 camera được triển khai nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết những "điểm nghẽn" của đô thị.

Đáng chú ý, phạm vi ứng dụng của hệ thống camera mới không chỉ dừng ở giao thông hay trật tự đô thị. Camera AI còn được kỳ vọng hỗ trợ giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện các điểm đổ rác trái quy định, theo dõi tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh báo ngập úng và nhiều vấn đề dân sinh khác. Điều này cho thấy tư duy quản lý đô thị đang chuyển từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn ý thức của con người. Camera AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự minh bạch trong quản lý, chế tài nghiêm minh, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Mục tiêu cuối cùng không phải là tăng cường xử phạt, mà là giảm dần các hành vi vi phạm nhờ ý thức tự giác được nâng cao.

Hơn 24.000 "mắt thần" sắp được phủ khắp thủ đô sẽ không chỉ giúp Hà Nội quản lý hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và hiện đại. Khi mỗi người dân đều ý thức rằng hành vi của mình đang được giám sát bởi công nghệ và bởi chính cộng đồng, văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ từng bước trở thành thói quen, tạo nền tảng vững chắc cho một đô thị thông minh và phát triển bền vững. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo