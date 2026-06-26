Camera AI góp phần nâng cao ý thức tự giác

Mục đích để giám sát và xử lý vi phạm.

Thực tế thời gian qua cho thấy camera AI đã trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng chức năng. Không giống phương thức tuần tra, kiểm tra truyền thống - vốn phụ thuộc nhiều vào nhân lực, hệ thống camera có khả năng hoạt động liên tục, ghi nhận, lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Công nghệ AI giúp nhận diện hành vi vi phạm, hỗ trợ phát hiện những trường hợp mà mắt thường khó quan sát hoặc dễ bỏ sót.

Trong lĩnh vực giao thông, hệ thống camera đã góp phần đáng kể vào việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định hay lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Theo UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã rà soát, xác định hàng ngàn trường hợp đủ căn cứ xử lý vi phạm liên quan trật tự đô thị, sử dụng trái phép vỉa hè, kinh doanh lấn chiếm và vi phạm vệ sinh môi trường.

Điều quan trọng hơn những con số xử phạt là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi biết rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý, nhiều người đã chủ động tuân thủ quy định hơn. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và tôn trọng không gian công cộng dần được hình thành. Đây chính là hiệu quả bền vững mà bất kỳ đô thị hiện đại nào cũng hướng tới.

Từ những kết quả bước đầu đó, việc Hà Nội tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera AI là một bước đi hợp lý và cần thiết. Năm 2026, thành phố sẽ triển khai 2 dự án lớn với tổng số hơn 24.000 camera AI. Trong đó, gần 2.500 camera phục vụ điều hành giao thông và xử lý vi phạm hành chính; hơn 21.600 camera được triển khai nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết những "điểm nghẽn" của đô thị.

Đáng chú ý, phạm vi ứng dụng của hệ thống camera mới không chỉ dừng ở giao thông hay trật tự đô thị. Camera AI còn được kỳ vọng hỗ trợ giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện các điểm đổ rác trái quy định, theo dõi tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh báo ngập úng và nhiều vấn đề dân sinh khác. Điều này cho thấy tư duy quản lý đô thị đang chuyển từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn ý thức của con người. Camera AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự minh bạch trong quản lý, chế tài nghiêm minh, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Mục tiêu cuối cùng không phải là tăng cường xử phạt, mà là giảm dần các hành vi vi phạm nhờ ý thức tự giác được nâng cao.

Hơn 24.000 "mắt thần" sắp được phủ khắp thủ đô sẽ không chỉ giúp Hà Nội quản lý hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và hiện đại. Khi mỗi người dân đều ý thức rằng hành vi của mình đang được giám sát bởi công nghệ và bởi chính cộng đồng, văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ từng bước trở thành thói quen, tạo nền tảng vững chắc cho một đô thị thông minh và phát triển bền vững.