Camera AI phổ cập, smartphone thách thức máy ảnh





Trên thị trường smartphone 2026, người dùng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp đã có thêm nhiều lựa chọn nếu muốn chụp ảnh chuyên nghiệp.



Khai thác tối đa sức mạnh thuật toán

Trong cuộc đua nâng cấp chức năng chụp ảnh, quay phim trên thiết bị di động, các nhà sản xuất không ngừng đầu tư cả về phần cứng (ống kính, cảm biến ảnh) lẫn phần mềm (thuật toán ứng dụng AI).

Ở thời điểm hiện tại, các tính năng tiện ích AI được ứng dụng rộng rãi cho nhiếp ảnh di động. Thuật ngữ Camera AI xuất hiện hầu hết ở các phân khúc của smartphone để đáp ứng nhu cầu ghi hình trực quan sinh động, tự nhiên hơn, đặc biệt là cá nhân hóa sâu hơn. Nhiếp ảnh di động và công nghệ camera trên smartphone hiện nay là một trong những yếu tố để các hãng công nghệ cạnh tranh thu hút người dùng; chuyển dịch từ cuộc đua phần cứng thuần túy sang sự kết hợp toàn diện giữa cảm biến lớn, ống kính chuyên dụng và AI. Nếu như trước đây, tính năng chụp ảnh cao cấp và ứng dụng camera AI chỉ xuất hiện ở smartphone tầm trung hoặc cao cấp, thì nay đã phổ cập xuống cả phân khúc phổ thông. Do không thể trang bị phần cứng cao cấp để giảm chi phí, các hãng đã khai thác tối đa sức mạnh của thuật toán AI để nâng chất lượng chụp ảnh.

Đầu tháng 1-2026, thương hiệu Nubia của Tập đoàn ZTE đã giới thiệu với người dùng ở Việt Nam bộ đôi smartphone Nubia V80 Series có giá chỉ từ 3,2 triệu đồng được trang bị hệ thống camera có thể xử lý hình ảnh bằng AI trong nhiều bối cảnh. Thiết bị hỗ trợ chế độ thông minh như chụp bằng cử chỉ tay, ghi hình đồng thời cả camera trước và sau hoặc lưu ảnh chuyển động để người dùng chia sẻ tức thì lên mạng xã hội. Samsung có smartphone Galaxy A07 5G, giá 4,3 triệu đồng, với hệ thống xử lý hình ảnh tiên tiến tái tạo chi tiết sắc nét, cân bằng tốt giữa vùng sáng và vùng tối, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện chụp khác nhau, kể cả khi phóng to hoặc cắt ảnh mà không lo mất nét.

Smartphone với ống kính rời. Ảnh: OPPO

"Độc", lạ ống kính rời

Ở phân khúc trung cấp, Xiaomi tối 28-5 đưa Xiaomi 17T Series có giá từ 20,9 - 26,9 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Xiaomi 17T Series được trang bị camera Leica 5x Telephoto lần đầu xuất hiện trên cả hai phiên bản Xiaomi 17T và 17T Pro, đi kèm tính năng Leica chuyển động trực quan, có thể ghi lại khoảnh khắc sống động.

Xiaomi 17T Series được trang bị hệ thống 3 camera sau, kết hợp công nghệ hình ảnh của Xiaomi cùng hệ thống quang học Leica. Cả 2 phiên bản có camera chính 50MP sử dụng ống kính Leica Summilux, thu sáng mạnh, tái tạo chi tiết rõ nét và duy trì chất ảnh đặc trưng của thương hiệu máy ảnh Leica trong nhiều điều kiện chụp. Với độ phân giải 50MP, chống rung quang học OIS, tiêu cự tương đương 115mm và khả năng AI Ultra Zoom lên đến 120x, hệ thống camera telephoto trên Xiaomi 17T Series mang đến khả năng chụp linh hoạt trong nhiều tình huống. Từ sân khấu biểu diễn, ảnh chân dung đến nhịp sống đường phố hay những khoảnh khắc đời thường, thiết bị cho phép ghi lại hình ảnh ở khoảng cách xa với độ chi tiết cao, bố cục chặt chẽ và chiều sâu hơn. Đồng thời, camera telephoto còn hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 30 cm, mở rộng khả năng sáng tạo từ các chi tiết cận cảnh đến những khung hình ở xa.

Thương hiệu Realme cũng gây ấn tượng cho giới mê chụp ảnh di động với dòng Realme 16 Series, giá 11,5 - 14,5 triệu đồng với tính năng "Bậc thầy chân dung" được hỗ trợ bởi NextAI, tái tạo màu sắc tự nhiên, hài hòa giữa con người và bối cảnh. Realme 16 Pro có camera đa tiêu cự 200MP với chiếc gương selfie trên thanh camera giúp người dùng chỉ với động tác xoay máy và giơ tay "Say Hi" để chụp selfie, kể cả selfie nhóm. Hãng Vivo có bộ đôi smartphone Vivo V70 Series, giá 14 - 20 triệu đồng, với toàn bộ 4 camera đều được hãng đồng chế tác với Zeiss. Vivo V70 FE có camera chính AI 200MP với đèn flash vòng tròn AI Aura Light. OPPO Find X9s, giá 25 - 27 triệu đồng, được OPPO hợp tác phát triển cùng Hasselblad mới vừa ra mắt với bộ ba camera sau là camera Hasselblad 50MP.

Ở phân khúc cao cấp, Samsung có dòng Galaxy S26 Series, giá 26 - 52 triệu đồng với thế mạnh là cảm biến ảnh, công nghệ camera Galaxy và nền tảng Galaxy AI. Trên Galaxy S26 Ultra, khẩu độ camera lớn hơn (f/1.4 so với f/1.7 của Galaxy S25 Ultra) cho phép thu nhận nhiều ánh sáng vào cảm biến hơn, mang lại những bức ảnh rõ nét và giàu chi tiết hơn trong điều kiện thiếu sáng, kể cả khi zoom. Xiaomi 17 Series với toàn bộ 3 camera sau đều sử dụng ống kính Leica. Đặc biệt mẫu Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L 1inch với công nghệ Leica Lofic HDR, giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong những tình huống phức tạp. Gây ấn tượng nhất trong dòng này là phiên bản Leica Leitzphone, kế thừa trực tiếp ngôn ngữ của dòng máy ảnh cơ Leica M huyền thoại. Giá Xiaomi 17 Ultra có giá từ 27 - 43 triệu đồng; phiên bản Leica Leitzphone 50 triệu đồng. Dòng flagship Vivo X300 Ultra ra mắt ngày 4-5 là phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng Vivo X Series có giá 50 triệu đồng. Vivo X300 Ultra nổi bật với bộ sưu tập ống kính Zeiss, gồm toàn bộ camera đều là camera chính, cảm biến lớn, tiêu cự vàng, chống rung quang OIS. Cả hai camera chính và camera tele tiềm vọng 200MP. OPPO Find X9 Ultra ra mắt ngày 5-5-2026, cũng là lần đầu tiên phiên bản Ultra của dòng Find X Series có giá 50 triệu đồng, được thiết kế theo dạng máy ảnh Hasselblad (huyền thoại máy ảnh Thụy Điển). Ngoài 2 camera Hasselblad 200MP, thiết bị còn có camera Hasselblad 50MP.

Nổi bật nhất về camera trên smartphone từ đầu năm 2026 đến nay chính là bộ kit ống kính rời có tiêu cự quang gốc 300mm, tiêu cự quang học chất lượng 690mm của OPPO Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra, hỗ trợ chụp ảnh xa như camera chuyên dụng. Bộ đôi ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra có hai tùy chọn tiêu cự quang 400mm và 200mm. Các bộ ống kính rời này là tùy chọn bán riêng cho những ai có nhu cầu. Giá bán chính thức của OPPO là 10 triệu đồng.

Nhiều tính năng "lạ" Trên dòng Vivo V70 Series, tính năng "Thời tiết ma thuật AI" có thể biến bầu trời u ám thành nắng vàng rực rỡ, xóa bỏ người qua đường không mong muốn và tự động căn chỉnh những khung hình bị nghiêng. "Phong cảnh ma thuật AI" chuyển đổi giữa các chủ đề địa lý đa dạng, tạo nên những bức ảnh chân dung du lịch ấn tượng, làm nổi bật cả chủ thể lẫn cảnh quan xung quanh. "Chuyên gia chỉnh sửa ảnh AI" chỉnh sửa chỉ với một chạm, bao gồm: Xóa vật thể, di chuyển ma thuật, mở rộng ảnh và cân chỉnh màu sắc, giúp tối ưu ảnh du lịch, chân dung và ảnh chụp trong điều kiện đông người hoặc ánh sáng yếu.



