Thể thao

Campuchia xin rút khỏi bóng đá và 7 môn tại SEA Games 33

Quốc An - Ảnh: FFA

(NLĐO) - Ủy ban Olympic Campuchia xin rút khỏi 8 môn, chỉ tham dự 13 môn tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai từ ngày 9 đến 20-12.

Ủy ban Olympic Campuchia vừa gửi thư đến Ban tổ chức SEA Games 33 - 2025, thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai từ ngày 9 đến 20-12.

Theo kế hoạch ban đầu, Campuchia dự định góp mặt ở 21 môn. Tuy nhiên, trong công văn gửi BTC SEA Games Chaipak Siriwat, Campuchia xin rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, pétanque, đô vật, wushu, bóng đá và sepak takraw – đều là những môn đồng đội.

Campuchia xin rút khỏi môn bóng đá và 7 môn tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Một phần công văn Campuchia gửi Thái Lan (Ảnh: Khaosod)

Dù vậy, Campuchia vẫn xác nhận cử VĐV tranh tài ở 13 môn còn lại gồm: bơi, điền kinh, eSports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, jetski, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

Trong thư, Campuchia bày tỏ lo ngại vấn đề an toàn và mong muốn bảo vệ VĐV lẫn thành viên đoàn khi tham dự giải. Họ khẳng định vẫn duy trì lực lượng tranh tài và hy vọng Liên đoàn SEA Games cùng Ủy ban Olympic Thái Lan thấu hiểu.

Ông Thana Chaiprasit – Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, cho biết không hề có dấu hiệu báo trước về quyết định này.

Truyền thông Campuchia chỉ vừa đưa tin 300 VĐV gặp Bộ trưởng Thể thao để nhận lời động viên. 

Theo ông Thana, việc Campuchia rút toàn bộ môn đồng đội sẽ giúp công tác bảo đảm an ninh đơn giản hơn, do số lượng VĐV có thể giảm xuống dưới 100 người hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút.

Tin liên quan

Tự tin trước ngày khởi tranh SEA Games 33

Tự tin trước ngày khởi tranh SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam đặt kỳ vọng "vàng" vào các đội tuyển bơi, cử tạ, đấu kiếm, điền kinh, taekwondo, thể dục dụng cụ, bóng ném, futsal...

FPT Play phát sóng trực tiếp nhiều sự kiện của SEA Games 33

(NLĐO) - FPT Play sở hữu bản quyền sản xuất, phát sóng các bộ môn trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan đầu tháng 12-2025.

Futsal Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33: Cựu binh trở lại, tân binh đầy hứa hẹn

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã công bố 20 tuyển thủ tập trung cho SEA Games 33, với sự trở lại của 2 cựu binh đầy kinh nghiệm và những nhân tố trẻ.

