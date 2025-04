Cần 8.200 tỉ đồng để miễn học phí cho học sinh cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT tính toán ngân sách nhà nước tăng thêm khi thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh cả nước là 8.200 tỉ đồng

Tại phiên họp tháng 2 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông trong hệ thống trường công lập.

Để triển khai kết luận của Bộ Chính trị, tại dự thảo, Bộ GD-ĐT đề xuất bổ sung các đối tượng được miễn học phí gồm: Trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục; học sinh trung học phổ thông, học sinh học văn hóa trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo do Bộ GD-ĐT soạn thảo, trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tại các trường công lập sẽ được miễn học phí, trong khi học sinh tiểu học tại trường công lập không phải đóng học phí. Bộ đề xuất ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cũng như các cơ sở giáo dục công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên và chi thường xuyên, đầu tư.

Điểm mới đáng chú ý, Bô GD-ĐT đề xuất mở rộng diện hỗ trợ học phí sang cả học sinh mầm non và phổ thông đang theo học tại các trường dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục tư thục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Bộ đề xuất mức hỗ trợ học phí cho học sinh thuộc diện này tối đa bằng trần học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do HĐND cấp tỉnh ban hành tại từng địa phương.

Nghị quyết sẽ được áp dụng từ năm học 2025 - 2026 trở đi.

Theo số liệu thống kê năm học 2023-2024, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (trong đó: 21,5 triệu học sinh công lập, chiếm 93%; 1,7 triệu học sinh ngoài công lập, chiếm 7%). Số học sinh chia theo cấp học: 4,8 triệu trẻ em mầm non (3,8 triệu trẻ em công lập; 1 triệu trẻ em ngoài công lập); 8,8 triệu học sinh tiểu học, 6,5 triệu học sinh THCS, 2,99 triệu học sinh THPT.

Bộ GD-ĐT căn cứ theo mức học phí tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ để ước tính tổng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập là trên dưới 30.000 tỉ đồng (mức ngân sách cần đảm bảo sẽ phụ thuộc vào mức học phí cụ thể của từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở quy định mức sàn, trần học phí quy định của Chính phủ).

Tổng ngân sách nhà nước đã thực hiện miễn (không thu) học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi; học sinh tiểu học; học sinh THCS từ năm học 2025-2026 là 22.500 tỉ đồng.

Như vậy, số ngân sách nhà nước tăng thêm khi thực hiện chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội là 8,2 ngàn tỉ đồng.

Bộ GD-ĐT nhận định người dân là đối tượng trực tiếp thụ hưởng, qua đó góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế đối với gia đình khó khăn; thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đối với phần học phí tiết kiệm được. Đồng thời, tạo tâm lý tích cực, củng cố niềm tin với Đảng và Chính phủ.