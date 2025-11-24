Sáng 24-11, các CBCS tiếp tục triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường tại phường Quy Nhơn Đông và nhiều địa bàn khác bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai.



Lực lượng được Bộ Công an chi viện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào sáng 24-11

Các tổ công tác chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung thu gom bùn đất, vệ sinh trường học, trạm y tế, khu dân cư, góp phần nhanh chóng phục hồi các hoạt động sinh hoạt thiết yếu.

Trước đó, ngày 23-11, Bộ Công an đã chi viện tổng cộng 260 CBCS cho Công an tỉnh Gia Lai. Lực lượng này đến từ Công an TP HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Ngay trong buổi sáng 23-11, 100 CBCS Công an tỉnh Tây Ninh đã lập tức chia thành 3 trung đội, tăng cường cho các địa bàn thuộc xã Tuy Phước. Tại đây, lực lượng phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Tuy Phước dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học và trung tâm y tế.

Cùng thời điểm, 100 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cũng nhanh chóng bắt tay hỗ trợ khắc phục tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn – những cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng do bùn đất, ngập lụt.

CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn.

Ngoài hỗ trợ công tác khắc phục, trong ngày 23-11, đoàn công tác Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao 500 suất quà hỗ trợ người dân tại 5 xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Đề Gi, Phù Mỹ Đông và An Lương.

Sau đây là những hình ảnh lực lượng được Bộ Công an chi viện hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả sau mưa lũ: