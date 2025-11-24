HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Ngay sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Gia Lai, Bộ Công an đã điều động 260 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

Sáng 24-11, các CBCS tiếp tục triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường tại phường Quy Nhơn Đông và nhiều địa bàn khác bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 1.

Lực lượng được Bộ Công an chi viện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào sáng 24-11

Các tổ công tác chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung thu gom bùn đất, vệ sinh trường học, trạm y tế, khu dân cư, góp phần nhanh chóng phục hồi các hoạt động sinh hoạt thiết yếu.

Trước đó, ngày 23-11, Bộ Công an đã chi viện tổng cộng 260 CBCS cho Công an tỉnh Gia Lai. Lực lượng này đến từ Công an TP HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Ngay trong buổi sáng 23-11, 100 CBCS Công an tỉnh Tây Ninh đã lập tức chia thành 3 trung đội, tăng cường cho các địa bàn thuộc xã Tuy Phước. Tại đây, lực lượng phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Tuy Phước dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học và trung tâm y tế.

Cùng thời điểm, 100 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cũng nhanh chóng bắt tay hỗ trợ khắc phục tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn – những cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng do bùn đất, ngập lụt.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 3.

CBCS Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn.

Ngoài hỗ trợ công tác khắc phục, trong ngày 23-11, đoàn công tác Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và trao 500 suất quà hỗ trợ người dân tại 5 xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Đề Gi, Phù Mỹ Đông và An Lương.

Sau đây là những hình ảnh lực lượng được Bộ Công an chi viện hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả sau mưa lũ:

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 4.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 5.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 6.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 7.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 8.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 9.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 10.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 11.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 12.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 13.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 14.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 15.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 16.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 17.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 18.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 19.

Cận cảnh CBCS Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai - Ảnh 20.

vệ sinh môi trường Bộ Công an khắc phục hậu quả Cảnh sát nhân dân hậu quả mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo