Lao động

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn

Thanh Nga (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO) - Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 24-12, trước phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ thành phố do ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Phấn đấu tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, trong không khí trang nghiêm, cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ thành phố đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 2.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện hứa phấn đấu tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các thành viên trong đoàn đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.


Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 3.
Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 4.
Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 5.
Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 6.
Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 7.
Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 8.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn


