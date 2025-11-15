Tỉnh Hưng Yên từ ngày 14-11 đã chính thức vận hành robot AI thông minh tại Trung tâm Hành chính công phường Phố Hiến nhằm đổi mới, sáng tạo trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Sau thời gian thử nghiệm, robot bắt đầu chính thức hoạt động từ ngày 14-11 với 6 nhóm chức năng chính: Tư vấn dịch vụ & phát số thứ tự tự động; Thu thập & gửi phản hồi trực tuyến; Bảng thông tin điện tử tích hợp; Di chuyển tự động, phát nước và bánh kẹo tại khu vực chờ; Giao tiếp hội thoại bằng AI; Tư vấn và hỗ trợ tại chỗ.

Những người dân đến UBND phường làm thủ tục cho biết việc chính quyền địa phương đưa vào vận hành robot AI tại Trung tâm Hành chính công là rất thiết thực. Khi chúng tôi đến làm việc mà các quầy thủ tục cán bộ đang bận thì có thể hỏi robot AI và được trả lời rất nhanh, chỉ cần cán bộ hướng dẫn 1 lần chúng tôi có thể thao tác dễ dàng.

Theo lãnh đạo UBND phường Phố Hiến, việc ứng dụng công nghệ AI giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm nhân lực, rút ngắn thời gian xử lý và mang đến trải nghiệm thân thiện, hiện đại cho người dân. Việc ứng dụng Robot Lễ tân không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là bước đi thiết thực trong hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đã đề ra.

Sau giai đoạn vận hành ban đầu, Trung tâm Hành chính công phường Phố Hiến sẽ tổ chức đánh giá toàn diện hoạt động của robot để rút kinh nghiệm và tiếp tục cải tiến. Việc ứng dụng robot AI là bước đi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong tiến trình xây dựng mô hình chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số phục vụ nhân dân.

Được biết, phường Phố Hiến là phường đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện.