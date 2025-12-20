HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cán bộ tuyên giáo, dân vận phải chuyên tâm, thạo việc

VĂN DUẨN

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận "Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc", thực sự là những chiến sĩ kiên trung

Sáng 19-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Kết nối ý Đảng với lòng dân

Năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mới bảo đảm tinh gọn, vận hành thông suốt, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm; vừa triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Ngành tuyên giáo và dân vận đã tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Năm 2025 cũng ghi nhận bước chuyển thực chất trong công tác dân vận của Đảng, đã quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", góp phần hiện thực hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ"; huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn, mang tính đột phá của Đảng.

Cán bộ tuyên giáo, dân vận phải chuyên tâm, thạo việc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo và dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay; biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ tuyên giáo - dân vận cả nước, những "chiến sĩ" tiên phong trên mặt trận tư tưởng, "sợi dây tinh thần" kết nối và thắt chặt ý Đảng với lòng dân.

Không để hình thành "vùng trũng" dư luận

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thời điểm này, chúng ta đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất cao đối với công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Đó là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. "Cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài. Phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình nhân dân, sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để "lắng nghe" tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các "vùng trũng" dư luận. "Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ" - Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư chỉ rõ cần tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết - điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Tổng Bí thư cũng đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ "Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc", thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ "chuyên tâm, thạo việc" trong công tác tuyên giáo và dân vận. Trước mắt, công tác tuyên giáo và dân vận phải tập trung vào nhiệm vụ cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp thu, quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông yêu cầu toàn ngành đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, sáng tạo, phối hợp đồng bộ, quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp, biến chỉ đạo của Tổng Bí thư thành chương trình hành động trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026. 

Báo chí phải làm chủ trận địa thông tin

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số, tiếp tục và liên tục giữ thế "chủ động tấn công, dẫn dắt".

Tổng Bí thư nhấn mạnh báo chí phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

"Báo chí phải làm chủ trận địa thông tin, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động", để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc" - Tổng Bí thư chỉ đạo.


    Thông báo