Thời sự

Cận cảnh 2 cây dó trầm hơn 200 năm tuổi vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), 2 cây dó trầm hơn 200 năm tuổi vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 1.

Nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc, xã Hương Phố (trước đây thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), 2 cây dó trầm hơn 200 năm tuổi có chu vi thân từ 2,7m đến 3,7m, chiều cao từ 8m đến 11m, tán rộng từ 9m đến 11,5m. Cả hai cây đều phát triển tốt, sừng sững như chứng nhân lịch sử, mang trên mình những trầm tích của thời gian

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 2.

Dù được định giá đến hàng tỉ đồng, người dân vẫn quyết không bán, cùng nhau canh giữ và xem đây là "báu vật" của làng.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 3.

Thân cây to lớn, phủ vết thời gian, những lỗ nhỏ li ti chứa đầy trầm quý, trở thành niềm tự hào cũng như tài sản vô giá mà người dân nơi đây kiên quyết bảo vệ.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 4.

Trong giai đoạn khởi nghĩa Cần Vương (1885-1896), nhằm giữ gìn tinh thần, bảo hộ cho quê hương trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân làng Khoai Vạc đã dựng lên ngôi miếu nhỏ thờ thần núi (còn gọi là Đức thánh khai sơn). Suốt thời gian chiến tranh, ngôi miếu trở thành nơi người dân thường xuyên thắp hương tưởng niệm, cầu bình an.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 5.

Đền Khoai Vạc, không chỉ thờ thần núi mà còn là nơi tưởng nhớ các vị anh hùng có công bảo vệ làng quê.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 6.

Cụ Phan Văn Chiến, 93 tuổi, người trông coi đền Khoai Vạc suốt 40 năm qua cho biết 2 cây dó trầm có từ khi ông còn nhỏ, thân cây to, rắn chắc, có giá trị kinh tế và tâm linh. Bởi thế, tôi luôn miệt mài chăm sóc, thắp hương và canh giữ hai cây như giữ gìn một phần linh hồn của làng.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 7.

Thân cây to lớn, phủ đầy vết sần sùi của thời gian, thân có nhiều lỗ nhỏ là nơi trầm quý hình thành, rễ cây khỏe mạnh, vươn rộng chắc chắn bám sâu vào lòng đất.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 8.

“Từ ngày được giao nhiệm vụ trông coi đền và kiêm luôn việc canh giữ, chăm sóc hai cây dó trầm. Ông cũng như người trong làng đều xem hai cây dó trầm như báu vật. Đã có nhiều thương lái đến hỏi mua với giá rất cao, nhưng dân làng quyết không bán, chúng tôi muốn giữ cây dó trầm cho thế hệ sau”, cụ Chiến nói.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong khi nhiều cây dó trầm tự nhiên trong khu vực đã bị chặt phá để mở rộng đất canh tác, duy nhất hai cây này được người dân giữ lại.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 10.

Cũng theo vị lãnh đạo này thì đã có rất nhiều thương lái từng đến hỏi mua với giá lên đến hàng tỉ đồng, tuy nhiên đều bị người dân từ chối.

Cận cảnh 2 cây dó trầm 200 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh 11.

Bởi dân làng xem đây không chỉ là tài sản mà còn là linh hồn, là báu vật gắn với truyền thống và lịch sử của làng.

