Cận cảnh 5.000 CSCĐ cùng dàn xe đặc chủng phô diễn sức mạnh trong ngày truyền thống

Được thành lập từ ngày 15-4-1974, trải qua 50 năm phấn đấu, đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc