Cận cảnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau 1 năm bấm nút khởi công

Trong đó, dự án thành phần 1 (Km0 - Km16) do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư với chiều dài khoảng 16 km; dự án thành phần 2 (Km16 - Km 34+200) do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản (Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư) với chiều dài khoảng 18,2 km. Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 19,5 km. Thời gian dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.