Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang bước vào giai đoạn nước rút, với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào ngày 19-8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyến chính dài 11,5 km đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng thi công. Hiện nay, các lớp bê tông nhựa mặt đường đang được thảm những đoạn cuối cùng.

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết trong tuần này sẽ hoàn tất thảm nhựa toàn bộ tuyến chính. Cùng với mặt đường, các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hệ thống chống chói, hộ lan… cũng đang được lắp đặt đồng bộ.

Dự kiến, ngày 19-8, toàn tuyến sẽ được thông xe kỹ thuật. Cả hai làn xe sẽ được đưa vào khai thác đồng thời.

Hiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông – như biển báo, hộ lan, rào chắn – đã đạt khoảng 80% khối lượng và sẽ hoàn thiện trong vài ngày tới.

Ở những đoạn đường gom chưa thi công xong, Ban quản lý dự án tổ chức thông xe hỗn hợp, hạn chế lưu thông xe máy và xe thô sơ để đảm bảo an toàn.

Dự án cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên sắp cán đích

Trong quá trình thi công, một số hộ dân tại khu vực cầu Trung (phường Hòa Khánh) phản ánh tình trạng nước mưa tràn vào nhà. Nguyên nhân là địa hình khu vực này vốn trũng thấp, trong khi tuyến cao tốc không được nâng nền để tránh phát sinh chi phí lớn.

Để khắc phục tạm thời, dự án đã đào rãnh, lắp đặt hệ thống cống, chờ thành phố triển khai thi công đường gom và khu tái định cư nhằm xử lý triệt để tình trạng trên.

Hệ thống đường gom nằm ở hai bên tuyến chính, dài khoảng 20 km, phục vụ dân sinh và kết nối giao thông địa phương. Việc thi công đường gom hiện vẫn gặp khó khăn do vướng mặt bằng tại một số khu vực dân cư. Chính quyền thành phố đang phối hợp vận động người dân bàn giao đất, đồng thời tổ chức đóng các tuyến đường tạm thời để hỗ trợ thi công.

Từ trên cao, tuyến cao tốc hiện lên rõ nét khi cắt qua vùng đồi núi phía Tây Bắc thành phố, kết nối với tuyến La Sơn – Hòa Liên, tạo thành một trục giao thông chiến lược cho khu vực.

Có tổng cộng 3 điểm ra vào trên toàn tuyến, gồm: tại nút giao nối với cao tốc La Sơn - Hoà Liên (điểm đầu - thuộc phường Hải Vân, nút giao cầu vượt Hoàng Văn Thái (trung điểm - phường Hoà Khánh) và điểm cuối tại nút giao Tuý Loan (nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc địa phận xã Bà Nà). So với nhiều tuyến cao tốc trên cả nước, dự án này có mật độ lối ra vào dày hơn, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và phân bổ lưu lượng phương tiện.

Đoạn đầu tuyến, nối với cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đã cơ bản hoàn thiện. Đây cũng là dự án cao tốc hiếm hoi trên cả nước vừa tổ chức thi công, vừa khai thác trên nền tuyến đường tránh Nam Hải Vân.

Dự án Hòa Liên – Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 9-2023.

Ngoài vai trò kết nối giao thông liên vùng, tuyến cao tốc này còn có ý nghĩa thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Dự án góp phần kết nối các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu và các khu đô thị thuộc xã Hòa Liên cũ, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương



Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đi qua địa phận phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP Đà Nẵng. Ở giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp.

Đường gom song hành có quy mô bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m. Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 2.113 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư chiếm hơn 951 tỉ đồng.