Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

B.Vân

(NLĐO) - Cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan qua TP Đà Nẵng đang được cấp tập thi công, dự kiến thông xe đúng tiến độ

Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang bước vào giai đoạn nước rút, với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào ngày 19-8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyến chính dài 11,5 km đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng thi công. Hiện nay, các lớp bê tông nhựa mặt đường đang được thảm những đoạn cuối cùng.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 1.

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết trong tuần này sẽ hoàn tất thảm nhựa toàn bộ tuyến chính. Cùng với mặt đường, các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hệ thống chống chói, hộ lan… cũng đang được lắp đặt đồng bộ.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 2.

Dự kiến, ngày 19-8, toàn tuyến sẽ được thông xe kỹ thuật. Cả hai làn xe sẽ được đưa vào khai thác đồng thời.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 3.

Hiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông – như biển báo, hộ lan, rào chắn – đã đạt khoảng 80% khối lượng và sẽ hoàn thiện trong vài ngày tới.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 4.

Ở những đoạn đường gom chưa thi công xong, Ban quản lý dự án tổ chức thông xe hỗn hợp, hạn chế lưu thông xe máy và xe thô sơ để đảm bảo an toàn.

Dự án cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên sắp cán đích

Trong quá trình thi công, một số hộ dân tại khu vực cầu Trung (phường Hòa Khánh) phản ánh tình trạng nước mưa tràn vào nhà. Nguyên nhân là địa hình khu vực này vốn trũng thấp, trong khi tuyến cao tốc không được nâng nền để tránh phát sinh chi phí lớn. 

Để khắc phục tạm thời, dự án đã đào rãnh, lắp đặt hệ thống cống, chờ thành phố triển khai thi công đường gom và khu tái định cư nhằm xử lý triệt để tình trạng trên.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 5.

Hệ thống đường gom nằm ở hai bên tuyến chính, dài khoảng 20 km, phục vụ dân sinh và kết nối giao thông địa phương. Việc thi công đường gom hiện vẫn gặp khó khăn do vướng mặt bằng tại một số khu vực dân cư. Chính quyền thành phố đang phối hợp vận động người dân bàn giao đất, đồng thời tổ chức đóng các tuyến đường tạm thời để hỗ trợ thi công.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 6.

Từ trên cao, tuyến cao tốc hiện lên rõ nét khi cắt qua vùng đồi núi phía Tây Bắc thành phố, kết nối với tuyến La Sơn – Hòa Liên, tạo thành một trục giao thông chiến lược cho khu vực.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 7.

Có tổng cộng 3 điểm ra vào trên toàn tuyến, gồm: tại nút giao nối với cao tốc La Sơn - Hoà Liên (điểm đầu - thuộc phường Hải Vân, nút giao cầu vượt Hoàng Văn Thái (trung điểm - phường Hoà Khánh) và điểm cuối tại nút giao Tuý Loan (nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc địa phận xã Bà Nà). So với nhiều tuyến cao tốc trên cả nước, dự án này có mật độ lối ra vào dày hơn, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và phân bổ lưu lượng phương tiện.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 8.

Đoạn đầu tuyến, nối với cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đã cơ bản hoàn thiện. Đây cũng là dự án cao tốc hiếm hoi trên cả nước vừa tổ chức thi công, vừa khai thác trên nền tuyến đường tránh Nam Hải Vân.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 9.

Dự án Hòa Liên – Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 9-2023.

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 10.

Ngoài vai trò kết nối giao thông liên vùng, tuyến cao tốc này còn có ý nghĩa thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Dự án góp phần kết nối các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu và các khu đô thị thuộc xã Hòa Liên cũ, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương

Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 11.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đi qua địa phận phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP Đà Nẵng. Ở giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp. 

Đường gom song hành có quy mô bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m. Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 2.113 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư chiếm hơn 951 tỉ đồng.

Tin liên quan

Chốt tiến độ hoàn thành cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên

Chốt tiến độ hoàn thành cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên

(NLĐO) - Ban quản lý dự án đường cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên cho hay nếu được bàn giao mặt bằng thuận lợi sẽ hoàn thành tuyến chính trong tháng 8

CLIP: Xe tải, xe container nối đuôi nhau ì ạch "bò" qua dự án cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên

(NLĐO) - Tại nút giao Hoàng Văn Thái, dự án cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên đang thi công gây cảnh sình lầy, đường lún khiến phương tiện phải "nhích từng chút".

ban quản lý dự án cao tốc tuý loan Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo