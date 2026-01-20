HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích"

Bích Vân

(NLĐO) - Đại công trường Cảng Liên Chiểu đã đạt 97% khối lượng, các hạng mục then chốt cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao trước Tết.

Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang bước vào giai đoạn nước rút, hình hài một cảng biển quy mô lớn, hiện đại nhất miền Trung dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.

Trên đại công trường rộng hàng trăm ha tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, hàng chục công nhân hối hả thi công các hạng mục cuối cùng.

Đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích"

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 1.

Theo Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án, đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công đã đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 2.

Các hạng mục chính như kè – đê chắn sóng (công trình cấp đặc biệt), luồng tàu và khu nước, giao thông kết nối cảng cùng các hạ tầng kỹ thuật khác cơ bản đã hoàn thiện, chỉ còn những phần việc cuối cùng để đồng bộ, nghiệm thu và bàn giao.

"Chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026" - đại diện chủ đầu tư cho biết.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết quá trình thi công dự án Cảng Liên Chiểu có nhiều yếu tố "đặc biệt" khi phần lớn khối lượng công việc được thực hiện trên biển, trong điều kiện kỹ thuật phức tạp.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 3.

Nhiều vị trí thi công có mực nước sâu từ 8–10 mét, chịu tác động trực tiếp của sóng, gió và thủy triều.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 4.

Vào mùa mưa, việc thi công gần như phải ngưng trệ để bảo đảm an toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 5.

Tuy nhiên, với sự chủ động điều hành, tổ chức thi công linh hoạt của Ban Quản lý dự án cùng nỗ lực của các nhà thầu, những khó khăn này từng bước được khắc phục, giúp công trình duy trì tiến độ và tiến sát thời điểm cán đích theo kế hoạch.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 6.

Cảng Liên Chiểu được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 450 ha, là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược quốc gia. Dự án gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần A – cơ sở hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 7.

Hợp phần A có tổng mức đầu tư 3.426,3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, được khởi công từ tháng 12-2022.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 8.

Đây là dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò nền tảng hạ tầng dùng chung cho toàn bộ khu bến cảng Liên Chiểu trong tương lai.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 9.

Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, bao gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu bến 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu từ 50.000 đến 200.000 DWT; 6 bến hàng tổng hợp dài 1.550 m cho tàu từ 50.000 đến 100.000 DWT, cùng bến cho tàu pha sông – biển và khu hậu phương cảng. Tổng chi phí đầu tư hợp phần này ước tính khoảng 48.304 tỉ đồng.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 10.

Đáng chú ý, đến nay đã có 3 liên danh, tập đoàn vận tải và khai thác cảng hàng đầu thế giới nộp hồ sơ tham gia đấu thầu hợp phần B. Đây đều là những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực khai thác cảng biển toàn cầu

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 11.

Theo kế hoạch, hợp phần B sẽ được khởi công trong quý I-2026.

Cận cảnh đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích" - Ảnh 1.

Khi hoàn thành, Cảng Liên Chiểu không chỉ chia sẻ áp lực cho cảng Tiên Sa, mà còn trở thành đầu mối logistics hiện đại, góp phần định hình lại không gian phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm logistics, cảng biển lớn của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Cảng Liên Chiểu: Đại công trường kinh tế quan trọng tại Đà Nẵng trước ngày bàn giao - Ảnh 12.

Song song với hạ tầng cảng, dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thông suốt cho hệ thống giao thông ra vào cảng. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư 1.203 tỉ đồng, khởi công từ tháng 9-2023, được kỳ vọng sẽ tạo trục kết nối chiến lược giữa cảng biển với mạng lưới giao thông đô thị và liên vùng của Đà Nẵng.


Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam TP Đà Nẵng được khởi động, mở ra cơ hội có nơi an cư lạc nghiệp cho người dân có thu nhập trung bình.

Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án đô thị lấn biển

(NLĐO) - Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, trình Chính phủ trong tháng 2

Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương xử lý nội dung Báo Người Lao Động phản ánh

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị Thuế TP khẩn trương tham mưu, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ ô tô trước ngày 20-1.

cảng Liên Chiểu Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo