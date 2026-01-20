Cận cảnh đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích"

(NLĐO) - Đại công trường Cảng Liên Chiểu đã đạt 97% khối lượng, các hạng mục then chốt cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao trước Tết.
Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang bước vào giai đoạn nước rút, hình hài một cảng biển quy mô lớn, hiện đại nhất miền Trung dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.
Trên đại công trường rộng hàng trăm ha tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, hàng chục công nhân hối hả thi công các hạng mục cuối cùng.
Đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích"
"Chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026" - đại diện chủ đầu tư cho biết.
Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết quá trình thi công dự án Cảng Liên Chiểu có nhiều yếu tố "đặc biệt" khi phần lớn khối lượng công việc được thực hiện trên biển, trong điều kiện kỹ thuật phức tạp.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)