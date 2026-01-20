Cận cảnh đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích"

Sau hơn 3 năm triển khai, Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang bước vào giai đoạn nước rút, hình hài một cảng biển quy mô lớn, hiện đại nhất miền Trung dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.

Trên đại công trường rộng hàng trăm ha tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, hàng chục công nhân hối hả thi công các hạng mục cuối cùng.



Đại công trường cảng Liên Chiểu trước ngày "về đích"

Theo Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án, đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công đã đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng.

Các hạng mục chính như kè – đê chắn sóng (công trình cấp đặc biệt), luồng tàu và khu nước, giao thông kết nối cảng cùng các hạ tầng kỹ thuật khác cơ bản đã hoàn thiện, chỉ còn những phần việc cuối cùng để đồng bộ, nghiệm thu và bàn giao.

"Chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026" - đại diện chủ đầu tư cho biết.



Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết quá trình thi công dự án Cảng Liên Chiểu có nhiều yếu tố "đặc biệt" khi phần lớn khối lượng công việc được thực hiện trên biển, trong điều kiện kỹ thuật phức tạp.

Nhiều vị trí thi công có mực nước sâu từ 8–10 mét, chịu tác động trực tiếp của sóng, gió và thủy triều.

Vào mùa mưa, việc thi công gần như phải ngưng trệ để bảo đảm an toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung.

Tuy nhiên, với sự chủ động điều hành, tổ chức thi công linh hoạt của Ban Quản lý dự án cùng nỗ lực của các nhà thầu, những khó khăn này từng bước được khắc phục, giúp công trình duy trì tiến độ và tiến sát thời điểm cán đích theo kế hoạch.

Cảng Liên Chiểu được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 450 ha, là dự án trọng điểm mang tầm chiến lược quốc gia. Dự án gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần A – cơ sở hạ tầng dùng chung do Nhà nước đầu tư.

Hợp phần A có tổng mức đầu tư 3.426,3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, được khởi công từ tháng 12-2022.

Đây là dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò nền tảng hạ tầng dùng chung cho toàn bộ khu bến cảng Liên Chiểu trong tương lai.

Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, bao gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu bến 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu từ 50.000 đến 200.000 DWT; 6 bến hàng tổng hợp dài 1.550 m cho tàu từ 50.000 đến 100.000 DWT, cùng bến cho tàu pha sông – biển và khu hậu phương cảng. Tổng chi phí đầu tư hợp phần này ước tính khoảng 48.304 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đến nay đã có 3 liên danh, tập đoàn vận tải và khai thác cảng hàng đầu thế giới nộp hồ sơ tham gia đấu thầu hợp phần B. Đây đều là những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực khai thác cảng biển toàn cầu

Theo kế hoạch, hợp phần B sẽ được khởi công trong quý I-2026.

Khi hoàn thành, Cảng Liên Chiểu không chỉ chia sẻ áp lực cho cảng Tiên Sa, mà còn trở thành đầu mối logistics hiện đại, góp phần định hình lại không gian phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm logistics, cảng biển lớn của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Song song với hạ tầng cảng, dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thông suốt cho hệ thống giao thông ra vào cảng. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư 1.203 tỉ đồng, khởi công từ tháng 9-2023, được kỳ vọng sẽ tạo trục kết nối chiến lược giữa cảng biển với mạng lưới giao thông đô thị và liên vùng của Đà Nẵng.



