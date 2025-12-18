HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Điểm dừng xe đầu tiên tại Km96+100 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Sáng 18-12, hai điểm dừng xe tại Km96+100 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đang được hoàn thiện gấp rút, chuẩn bị đưa vào khai thác với diện tích tổng khoảng 7,6 ha, phục vụ lái xe và hành khách trên tuyến.

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 1.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác nhiều năm qua nhưng chưa có trạm, điểm dừng chân do nhiều lý do khách quan

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 2.

Cuối tháng 12, hai điểm dừng xe đầu tiên trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ lái xe

CLIP: Cận cảnh Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, hai điểm dừng tại Km96+100 được bố trí các hạng mục cơ bản gồm khu đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, khu cung cấp thông tin với ghế ngồi, mái che, quạt trần cùng bản đồ khu vực.

Theo đó, hệ thống bảng điện tử thông báo thời tiết, cảnh báo giao thông và các quy định vận hành trên tuyến đã được lắp đặt; khu ngồi nghỉ có ổ cắm điện và wifi để phục vụ tài xế, hành khách.

Đáng chú ý, khu vực ngoài trời với hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng đã hoàn tất, mặt sân đang được kẻ vạch sơn, tạo hơn 50 vị trí đỗ cho ô tô.

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 3.

Lãnh đạo VEC kiểm tra những công tác hoàn thiện cuối cùng tại điểm dừng xe

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 4.

Điểm dừng xe được trang bị ghế ngồi, mái che, quạt trần, wifi,... cùng bản đồ khu vực

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 5.

Công nhân cấp tập phân vạch, kẻ đường hướng dẫn phương tiện

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 6.

Quy hoạch khu vực trồng cây xanh, tạo bóng mát cho người dân khi dừng nghỉ tại điểm dừng xe

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 7.

Các điểm dừng xe nhanh chóng được hoàn thiện, góp phần khắc phục các bất cập về hạ tầng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 8.

Chiều 18-12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã tập huấn công tác PCCC cho cán bộ tại điểm dừng xe, dự kiến ngay ngày 19-12 sẽ đưa vào hoạt động

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp khai thác - Ảnh 9.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có lưu lượng xe trên tuyến liên tục tăng, đạt 1,65 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm 2025, phản ánh nhu cầu phục vụ hành khách và vận tải ngày càng lớn

Ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho hay hai trạm dừng nghỉ tại Km96+100 có tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng. Hiện công trình được thi công khẩn trương, VEC phấn đấu đưa vào phục vụ càng sớm càng tốt và tất cả dịch vụ tại điểm dừng nghỉ này đều miễn phí.

Theo ông Nam, VEC đang lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho trạm dừng nghỉ quy mô lớn tại Km67, với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng; dự kiến sẽ triển khai và đưa vào khai thác một phần các hạng mục thiết yếu trong năm 2026. Bên cạnh đó, tại Km36 dự kiến xây dựng hai điểm dừng (hai bên) với kinh phí khoảng 15 tỉ đồng.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thuộc tuyến cao tốc Bắc–Nam phía Đông do VEC làm chủ đầu tư, được đưa vào khai thác từ năm 2017 với quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn.

Tuyến cao tốc này đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi, nâng cao năng lực kết nối và vận tải hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Lưu lượng xe trên tuyến liên tục tăng, đạt 1,65 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm 2025, phản ánh nhu cầu phục vụ hành khách và vận tải ngày càng lớn.

đường cao tốc trạm dừng nghỉ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
