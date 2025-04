Cận cảnh diễn tập bắn đại bác chuẩn bị ngày lễ 30-4

Sáng 9-4, trong cái nắng đầu hè gay gắt của TP HCM, các chiến sĩ Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) vẫn miệt mài tập luyện, thực hiện diễn tập bắn đại bác tại khu vực Bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM). Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Hơn 80 chiến sĩ diễn tập bắn đại bác tại khu vực Bến Bạch Đằng, quận 1, TP HCM

Theo ghi nhận, các khẩu pháo được chia thành từng cụm và thực hiện thao tác bắn lần lượt cho đến khi hoàn tất 21 phát. Những khẩu đại bác được đặt thẳng hàng ngay ngắn trên nền thảm đỏ dài theo bờ sông Sài Gòn. Thân pháo và lá chắn được trang trí với hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, tạo nên khung cảnh trang nghiêm và đậm chất lễ nghi quân đội.

Đợt diễn tập lần này có sự tham gia của khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96, những người trực tiếp phục vụ tại trận địa pháo Bến Bạch Đằng. Trong bộ quân phục chỉnh tề, các chiến sĩ di chuyển nhịp nhàng, phối hợp ăn ý trong từng động tác bắn, giữa tiếng hiệu lệnh dứt khoát vang lên giữa không gian sông nước trung tâm thành phố.

Diễn tập pháo binh chuẩn bị đại lễ tại TP HCM - CLIP: NGỌC QUÝ

Trước đó, vào đêm 6-4, các khẩu đại bác đã được Lữ đoàn 96 vận chuyển từ huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đến TP HCM. Mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn, được di chuyển bằng xe chuyên dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển và lắp đặt tại trận địa.

Hoạt động diễn tập pháo binh tại Bến Bạch Đằng là một phần trong kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho lễ diễu binh – diễu hành cấp quốc gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Theo kế hoạch, phần diễu binh sẽ có sự tham gia của khoảng 35 khối lực lượng vũ trang, công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì. Tiếp đó là phần diễu hành với 11 khối dân sự do TP HCM đảm nhiệm. Tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành được dự kiến lên đến hơn 13.000 người.

Công tác chuẩn bị cho đại lễ 30-4 đang được triển khai khẩn trương và nghiêm túc, thể hiện sự trang trọng, tôn vinh chiến thắng lịch sử của dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và ý chí phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Trận địa pháo binh tại TP HCM:

Nhiều người dân thích thú khi lần đầu thấy diễn tập pháo binh tại bến Bạch Đằng, TP HCM

