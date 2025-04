TP HCM: Người dân được khuyến cáo gì về trận địa pháo lễ?

Liên quan đến nhiệm vụ bắn Pháo lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 8-4, UBND TP HCM đã có chỉ đạo đến Bộ Tư lệnh thành phố; Công an thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giao thông Công chánh; Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

Trận địa pháo lễ được bố trí tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1.

Khuya 6-4, Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) đã đưa 15 khẩu pháo đến công viên Bến Bạch Đằng để triển khai trận địa pháo lễ phục vụ cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ảnh: LÊ VĨNH

Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Giao thông Công chánh chịu trách nhiệm tháo gỡ hệ thống dải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng từ trước cửa hàng RuNam đến mép trái khách sạn Majestic; còn Sở Văn hóa và Thể thao tháo gỡ hệ thống pano trang trí đường.

TP HCM không tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các sự kiện trong phạm vi bố trí trận địa pháo lễ từ 22 giờ ngày 6-4 đến 22 ngày 30-4.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân không được sử dụng ánh sáng (đèn công suất lớn, lazer) chiếu rọi vào khu vực Lữ đoàn Pháo binh 96 thực hiện nhiệm vụ tại trận địa.

TP HCM khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong bán kính 2.000m mở cửa kính để bảo đảm không bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích gây hư hỏng khi Pháo lễ bắn đạn thật (thực hiện trong các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức).

Các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hạn chế âm thanh lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động huấn luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phân công lực lượng phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực bố trí trận địa Pháo lễ.

Công an thành phố phân công lực lượng và phương phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh thành phố đưa dẫn Đoàn xe của Lữ đoàn Pháo binh 96 cơ động vào chiếm lĩnh trận địa.

Phân công lực lượng phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực bố trí trận địa Pháo lễ.

Cùng với đó, triển khai cho lực lượng Công an các địa phương tổ chức lực lượng điều tiết giao thông tại các giao lộ trên tuyến đường Đoàn xe đi qua.

Lộ trình cụ thể như sau:

+ Đường Đ1: Đường Mai Chí Thọ → đường Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Văn Thánh 2 → cầu Thị Nghè 2 → đường Tôn Đức Thắng → Trận địa Pháo lễ và ngược lại.

+ Đường Đ2: Đường Quốc lộ 1A → đường An Phú → đường Xa Lộ Hà Nội → cầu Sài Gòn → đường Điện Biên Phủ → cầu vượt Hàng Xanh → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Hai Bà Trưng → đường Tôn Đức Thắng → Trận địa Pháo lễ và ngược lại.

Bộ Tư lệnh thành phố phân công các tổ kiểm soát quân sự phối hợp với Công an thành phố, Thanh niên xung phong thành phố tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực bố trí trận địa Pháo lễ; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận và TP Thủ Đức triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng Công an các địa phương tổ chức điều tiết giao thông tại các giao lộ trên tuyến đường Đoàn xe đi qua.