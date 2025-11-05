HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh diễn tập tìm kiếm, cứu nạn máy bay rơi trên vùng biển Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) – Buổi diễn tập là tình huống giả định máy bay B737 chở 120 hành khách mất liên lạc khi bay qua vùng trời Gia Lai, rơi xuống biển Nhơn Lý.

Chiều 4-11, tại vùng biển Nhơn Lý, thuộc phường Quy Nhơn Đông, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập tìm kiếm, cứu nạn hàng không (SAREX) năm 2025.

- Ảnh 1.

Trực thăng Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 thực hành cứu hộ trên biển. Ảnh: Hữu Lệ

Cuộc diễn tập có quy mô liên ngành, đa lực lượng, mô phỏng tình huống giả định máy bay B737 chở 120 người bay qua vùng trời Gia Lai thì phát hiện khói trong buồng lái, xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phù Cát nhưng mất liên lạc và rơi xuống vùng biển Nhơn Lý.

Ngay sau khi nhận thông tin, Cục Hàng không Việt Nam đã huy động các lực lượng của Bộ Quốc phòng, hàng không dân dụng, hàng hải, công an, y tế cùng chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm, cứu nạn trên không, trên bộ và trên biển. Trực thăng, tàu cứu hộ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia ứng cứu.

Theo Ban Tổ chức, cuộc diễn tập nhằm rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm, cứu nạn trong vùng thông báo bay; đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống cứu nạn hàng không.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của Cục Hàng không Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không – Không quân và các lực lượng liên quan.

- Ảnh 3.

Các lực lượng tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Hữu Lệ

Ông nhấn mạnh qua diễn tập, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định và đánh giá năng lực hiệp đồng thực tế trong công tác cứu nạn hàng không, bảo đảm ứng phó nhanh, hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

