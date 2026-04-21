Kinh tế

Cận cảnh dự án Happyland sau khi Tập đoàn Khang Thông bị tạm dừng giao dịch

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Được kỳ vọng là siêu dự án giải trí hàng đầu Đông Nam Á, nhưng đến nay Happyland chỉ là khu đất cỏ mọc um tùm

Ngày 21-4, ông Bùi Phú Hướng - Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Tây Ninh - cho biết việc tạm dừng thực hiện mọi giao dịch đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông) ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh là thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Happyland từng được kỳ vọng trở thành hệ thống công viên giải trí lớn nhất Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á

Động thái này dựa trên cơ sở đề xuất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện, Thi hành án Dân sự tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực xử lý các bản án liên quan đến Công ty Phú An và các đơn vị thành viên do bà P.T.P.T. giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, hồ sơ thi hành án đối với nhóm công ty này với con số "khổng lồ" là 20 bản án với 27 quyết định thi hành án, hơn 2.173 tỉ đồng và trên 5,1 triệu USD.

Tại thời điểm cuối tháng 5-2024, thi hành án mới chỉ thu hồi được hơn 43 tỉ đồng và 195.000 USD – một con số quá nhỏ so với nghĩa vụ nợ.

Cũng theo Thi hành án Dân sự tỉnh Tây Ninh, từ năm 2017, cơ quan chức năng đã kê biên thửa đất rộng hơn 550.000m2 thuộc dự án khu giải trí Happyland của Công ty Phú An.

Đến năm 2021, thêm 2 thửa đất với diện tích hơn 527.000m2 tiếp tục bị ra quyết định cưỡng chế.

Nhiều khu đất, công trình kiến trúc trong dự án khu giải trí Happyland đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào tháng 7-2024, Cục Thuế tỉnh Long An (nay là Thuế tỉnh Tây Ninh) đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phạm Minh Luân (48 tuổi; ngụ TP HCM) - người đại diện pháp luật của Công ty Phú An.

Lý do hoãn xuất cảnh là do doanh nghiệp này nợ thuế hơn 7,6 tỉ đồng tính đến cuối tháng 5-2024.

Khởi công từ năm 2011 trên diện tích hơn 688 ha với tổng vốn đầu tư lên đến 2,2 tỉ USD, khi giải trí Happyland được kỳ vọng trở thành hệ thống công viên giải trí lớn nhất Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đến nay, Happyland vẫn chỉ là một khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, để lại nhiều tiếc nuối.


Tập đoàn Mai Linh nợ thuế, ông Hồ Huy có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

(NLĐO) - Cơ quan thuế vừa có thông báo về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nợ thuế hơn 6,3 tỉ đồng tính đến cuối năm 2025.

