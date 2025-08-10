HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công

Thanh Thảo

(NLĐO) - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã được Bình Dương (cũ) thẩm định, nhưng chưa kịp phê duyệt thì thay đổi cấp quản lý do sáp nhập tỉnh, thành.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 1.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương cũ, ban đầu được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) với 6 làn xe do Tổng Công ty Becamex IDC (doanh nghiệp trực thuộc UBNDTP HCM) làm chủ đầu tư.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 2.

Khởi công từ tháng 4-2022, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2023. Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thi công theo phương châm "cuốn chiếu" - có mặt bằng đến đâu làm đến đó.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 3.

Tuy nhiên, dự án liên tục gặp phải những vướng mắc lớn về mặt bằng "sạch" và chi phí di dời lưới điện. Sau khi vấn đề này được giải quyết bằng việc địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của 488 hộ dân và 53 tổ chức, tạm ứng ngân sách di dời lưới điện thì dự án lại tiếp tục vướng mắc về thủ tục hành chính.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 4.

Dự án đã được Hội đồng thẩm định của Bình Dương (cũ) thẩm định, nhưng chưa kịp phê duyệt thì thay đổi cấp quản lý do sáp nhập tỉnh, thành. TP HCM phải lập một hội đồng mới để thẩm định lại, sau đó mới trình cơ quan có thẩm quyền của TP HCM phê duyệt.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 5.

Phần nền hiện hữu Becamex đã làm chủ đầu tư, phần mở rộng đã được Nhà nước cơ bản bồi thường. Becamex đã chủ động thi công một số đoạn, nhưng hồ sơ pháp lý vẫn chưa hoàn chỉnh.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 6.

Đến nay, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 13 đã được thảm nhựa nhưng theo kiểu "da beo", có mặt bằng đến đâu các đơn vị thi công đến đó. Hiện nay, Becamex đang tiếp tục thi công, nhưng nếu hồ sơ pháp lý không được tháo gỡ kịp thời, nhà thầu sẽ không thể triển khai đồng bộ dẫn đến tình trạng thi công dang dở và kéo dài. Điều này không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn khiến người dân cảm thấy bất an vì ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 7.

Mới đây, tại buổi khảo sát tại dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết hiện nay chủ đầu tư Becamex vẫn còn hợp đồng BOT cũ, đến năm 2037 mới hết hạn. Tuy nhiên, với Luật đầu tư công PPP mới, kể cả Nghị quyết 98 của TP HCM cũng đã cho phép BOT khai thác trên tuyến đường cũ, do đó chủ đầu tư cần thống nhất việc điều chỉnh lại dự án đầu tư.

Cận cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sau hơn 3 năm khởi công - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho hay giá vé trên trạm BOT sau khi dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 13 hoàn thành vẫn không thay đổi so với hiện tại là 14.000 đồng

CLIP: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường khảo sát tại Quốc lộ 13, nút giao với cầu vượt trên đườnh Vành đai 3

