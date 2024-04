Cận cảnh dự án Thành An Tower liên quan vụ án bị khởi tố

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng từng có kết luận chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng tại dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng công ty Thành An làm chủ đầu tư