Cận cảnh gói thầu của Tập đoàn Thuận An ở Đắk Lắk

Sáng 17-4, có mặt tại đoạn đường do Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) trúng thầu thuộc đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột, phóng viên ghi nhận không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào đang diễn ra.

Gói thầu do Tập đoàn Thuận An còn ngổn ngang các hạng mục bờ kè, mương thoát nước



Theo quan sát, đoạn đường dài 5,2km do Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa. Chỉ còn khoảng 350m một bên đoạn qua nút giao với đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột chưa được thảm nhựa. Bờ kè, mương thoát nước 2 bên đường đã thi công được một phần và hiện đã tạm dừng.

Không có rào chắn những đoạn thi công nguy hiểm

Lãnh đạo Công ty TNHH Hoài Ân (trụ sở Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ký kết với Tập đoàn Thuận An để thực hiện thảm nhựa toàn bộ 5,2 km bề mặt đường (từ Km 11+100 đến Km 16+300) gói thầu số 3, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Xói mòn sát mép đường

"Chúng tôi thảm nhựa thuê cho Tập đoàn Thuận An với khoảng 20 tỉ đồng. Hiện còn khoảng 350m một bên đường chưa thảm vì bên đó còn nợ 2 tỉ đồng. Tập đoàn Thuận An hứa sẽ chuyển trả tiền thì lúc đó chúng tôi sẽ thảm nhựa hết" – vị này thông tin.

Máy móc tạm dừng thi công

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột dài gần 40 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1758+946 (thuộc địa phận xã Ea Đrơng, huyện Cư M'gar), điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1790+400 thuộc địa phận xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột).

Tập đoàn Thuận An thuê 1 đơn vị tại địa phương thảm nhựa

Dự án do Bộ Giao thông Vận tải cấp quyết định đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau khi đội vốn hơn 1.800 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Đoạn đường cong "mềm mại" trên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột

Dự án được chia làm 2 gói thầu xây lắp. Trong đó gói thầu số 3 (Km0+00 -Km20+500) khởi công tháng 12-2021, dự kiến hoàn thành tháng 12-2023 do Liên danh Công ty TNHH An Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng và TM Sài Gòn - Tổng CTXD Trường Sơn - Công ty CP tập đoàn Thuận An thi công.

Khu vực đầu tuyến đường tránh chưa được thi công

Về tổng thể dự án hiện đang chậm tiến độ đề ra, ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. Trong đó, đoạn đầu tuyến đường dài khoảng 1km hiện chưa thực hiện tái định cư, chưa bàn giao mặt bằng nên nhà thầu phải tạm dừng thi công.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý đối với các nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực, Ban Quản lý dự án đã thực hiện điều chuyển khối lượng hợp đồng 4 nhà thầu (2 nhà thầu phụ, 2 nhà thầu chính) cho các nhà thầu khác nằm trong liên danh gói thầu.