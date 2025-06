Cận cảnh những “bông hoa thép” luyện tập diễu binh, diễu hành trên thao trường

Trong những ngày gần đây, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, hàng ngàn chiến sĩ công an nhân dân tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) vẫn miệt mài luyện tập diễu binh, diễu hành để chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Hàng ngàn chiến sĩ luyện tập dưới thời tiết khắc nghiệt

Theo đó, tại sự kiện cấp quốc gia này, gần 6.000 chiến sĩ công an nhân dân được huy động. Bộ Công an giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an) tổ chức huấn luyện 24 khối diễu binh, diễu hành. Công tác huấn luyện bắt đầu từ 5-5, diễn ra tại 7 địa điểm.

Một trong những “bông hồng” gây sốt tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Nguyễn Bảo Trinh cũng được lựa chọn đại diện cho khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia nhiệm vụ A80, cho biết cô đã cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Bản thân cô nhận thức đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và cần có trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mọi động tác đều được căn chỉnh chuẩn chỉ

Theo Nguyễn Bảo Trinh, mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng với sự hỗ trợ của các giảng viên và sự chăm sóc của đội ngũ y tế, hậu cần, lực lượng tham gia nhiệm vụ sẽ vượt qua sự khắc nghiệt này. Từ đó, học tập, rèn luyện hiệu quả, quyết tâm góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm A80 thật thành công và ý nghĩa.



Mỗi ngày các cán bộ, chiến sĩ phải luyện tập từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút

Lần đầu tiên được tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành chiến sĩ Quách Công Hậu (quê Sóc Trăng) luyện tập trong khối nam sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, không giấu nổi niềm xúc động. "Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong đội hình diễu binh mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9"- chiến sĩ Hậu chia sẻ.

"Bông hồng" Nguyễn Bảo Trinh gây thương nhớ dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng đất nước

Phụ trách huấn luyện cho khối diễu binh, diễu hành, Đại úy Đậu Thanh Bắc, cho biết mỗi ngày các học viên sẽ huấn luyện 2 ca, sáng từ 7 - 10 giờ 30 và chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30. Tuy nhiên, những hôm nắng nóng thời gian sẽ được điều chỉnh linh hoạt, sáng có thể tập từ 6 giờ 30.

"Trong quá trình tập luyện có gian khổ, thời tiết khắc nghiệt nhưng toàn đơn vị phải nỗ lực hết mình, đảm bảo đội hình thống nhất, động tác đều, đẹp khi đi giữa lòng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”- Đại úy Bắc nói.

Việc luyện tập với cường độ cao

Các chiến sĩ nữ từ miền Nam dần quen với khí hậu ngoài miền Bắc

Các cán bộ phụ trách căn, chỉnh từng động tác cho các nữ chiến sĩ